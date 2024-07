【有線新聞】

美國前總統特朗普遇刺案,聯邦調查局周五確認,特朗普是被子彈或子彈碎片打傷。

特朗普的私人醫生發聲明重申,特朗普耳朵的傷勢,無證據顯示是由子彈以外的物件造成,又批評聯邦調查局局長瑞伊較早前在國會表示,特朗普可能是被子彈、子彈碎片或玻璃碎片打傷,有關言論是錯誤和不合適。

特朗普亦在社交平台說,怪不得聯邦調查局失去美國的信任,重申自己是被子彈所傷,他的競選發言人亦批評,瑞伊的言論是「陰謀的廢話」。

