【KTSF 張擎鳳報導】

加州交通局宣布1號高速公路的部份路段,由星期一開始會在晚上某些時段或整晚停運,以便進行維修工程。

加州運輸局表示,在3月30號,1號高速公路發生山泥傾瀉,導致部分南行車道損毀,工作人員已經在該地點進行了加固工程,由5月17號起,開車人士可全天候使用北行車道,通過維修現場。

但為完成剩餘的維修工作,由星期一開始到星期四,Carmel以南約12英里Rocky Creek的1號公路一些路段,將在晚上9時到翌日早上6時會部分封閉,交通可能會延誤超過一小時。

而由7月28號星期日到8月1號下星期四,這部分的路段在晚上9時到翌日早上6時將完全封閉。

