【有線新聞】

拜登預計於當地星期二下午,返回白宮繼續履行職務,將是他自上周三拉票期間確診新冠病毒後首次現身。

拜登過去數天在特拉華州的寓所自我隔離,期間公布退選決定,白宮醫生早前稱,拜登已幾乎沒有病徵,心跳、血壓等正常。

預計他周四會接見訪美的以色列總理內塔尼亞胡。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。