【全國新聞】有航空公司仍受到微軟作業系統死機事件影響

上個星期五,Crowdstrike軟件公司更新Microsoft的作業系統時,引發了史上最大規模的技術故障,估計全球範圍內,有850萬台Windows電腦受到影響,有航空公司至今仍然受到上週五死機事件的影響。

根據航班追蹤網站Flightaware.com的數據,在星期日超過1500架美國航班連續第三天取消,超過8500架航班延誤。

當中超過一千次取消的航班來自達美航空,在星期三之前,,該公司暫停為無成人陪伴的未成年人提供航空服務。

達美航空和其他航空公司仍在努力恢復電腦系統,以便完全恢復營運。

另一方面,政府官員表示,駭客正在利用這宗重大技術故障,騙取消費者的錢財或個人資料。

駭客們推廣含有惡意軟體的假網站,其中包括一些帶有Crowdstrike等關鍵字的網站,他們承諾會修復技術故障問題,或向消費者出售假加密貨幣來引誘受害者上當。

Crowdstrike軟件公司表示,已針對技術故障問題部署了修復程式,而網絡安全專家表示,目前這宗技術故障事件,可能需要一段時間才能解決。

