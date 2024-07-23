【全國新聞】有航空公司仍受到微軟作業系統死機事件影響

July 23, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF】

上個星期五，Crowdstrike軟件公司更新Microsoft的作業系統時，引發了史上最大規模的技術故障，估計全球範圍內，有850萬台Windows電腦受到影響，有航空公司至今仍然受到上週五死機事件的影響。

根據航班追蹤網站Flightaware.com的數據，在星期日超過1500架美國航班連續第三天取消，超過8500架航班延誤。

當中超過一千次取消的航班來自達美航空，在星期三之前，，該公司暫停為無成人陪伴的未成年人提供航空服務。

達美航空和其他航空公司仍在努力恢復電腦系統，以便完全恢復營運。

另一方面，政府官員表示，駭客正在利用這宗重大技術故障，騙取消費者的錢財或個人資料。

駭客們推廣含有惡意軟體的假網站，其中包括一些帶有Crowdstrike等關鍵字的網站，他們承諾會修復技術故障問題，或向消費者出售假加密貨幣來引誘受害者上當。

Crowdstrike軟件公司表示，已針對技術故障問題部署了修復程式，而網絡安全專家表示，目前這宗技術故障事件，可能需要一段時間才能解決。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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