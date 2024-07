【美國大選】賀錦麗已獲足夠民主黨代表支持 鎖定總統候選人提名資格

【有線新聞】

美國副總統賀錦麗宣布,取得足夠民主黨代表的支持,鎖定總統候選人提名資格,傳媒推算她已取得逾2,000票,眾議院前議長佩洛西亦表態支持她出選。賀錦麗形容過去數周好像坐過山車一樣,強調會全力爭取贏大選。

賀錦麗得到拜登支持出選總統後,競選工作全速展開,去到特拉華州的競選總部跟工作人員見面。她形容過去數周好像坐過山車,又強調面對未來逾100天的選戰,她對團隊有十足信心。

賀錦麗說:「我知道就像坐過山車一樣,我們充滿了複雜的情緒。我只想說,我愛拜登,相信大家也一樣。我對得到拜登的支持深感榮幸,這是我願意站出來,爭取提名並取勝的原因。」

仍在養病的拜登遙距參加這場活動,賀錦麗再感謝他一直為國服務。

賀錦麗說:「我們非常感謝他為國家所作的貢獻,拜登,你在嗎?聽到大家的掌聲嗎?看到嗎?(我在看,我在看) 我就知道(拜登,我們愛你)(你是最好的)。」拜登向競選人員強調退選是正確的決定。拜登:「我知道昨天的消息令人意外,你們難以接受,但這是正確的決定。」

賀錦麗接棒後,多州黨部紛紛表態支持。多家傳媒推算,她已取得所需的一半黨代表支持,估計逾2,000票,足以鎖定民主黨總統候選人資格。

除多名原本黨內潛在對手及全美50州民主黨分部主席,均歸邊支持賀錦麗。重量級、被指是拜登退選推手的眾議院前議長佩洛西,亦表態支持賀錦麗。

民主黨全國委員會表示,在下月7日完成總統候選人提名程序,強調會公平公開進行。賀錦麗同時展現強大吸金力,接棒後24小時,籌得8,100萬美元。

