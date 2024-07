【灣區新聞】聖荷西成為加州首個允許ADU單獨出售的城市（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

為了解決可負擔住房不足的危機,加州議會在去年通過AB1033法案,允許業主出售附屬單位ADU,聖荷西成為加州首個允許ADU單獨出售的城市,法案在週五正式生效。

Joyce和Dan住在聖荷西Willow Glen,週五開放讓媒體參觀這個位於他們房屋後院的附屬單位ADU。

Joyce說,退休後就想在後院加蓋,但碰到疫情工程延誤,但等待一切都是值得的。

Joyce說:「ADU是解決我們住房短缺問題的一部分,他們讓多代人有住房選擇,對我個人來說,我的房產價值已經上漲,我的ADU所帶來的收入,比我最初預期的要多,因此我成為了非官方的ADU倡導者。」

Dan說:「我們在2021年蓋了ADU,從那時起,我一直將ADU出租,給來自全國各地的許多不同租戶,他們一直想在聖荷西立足,至少作為一個起點,不一定是在狹窄的公寓裡,而是在他們可以享受周圍環境的家中。」

由加州眾議員丁右立提出的AB1033提案,允許ADU附屬單位與主房分開出售,去年聖荷西發出了460多張許可證,允許業主在其現有房產的地上建造ADU,聖荷西ADU出售政策,日前由市議會通過,週五正式生效。

聖荷西市長馬漢說:「我們在聖荷西有一站式ADU計劃,可以在短短 2到3個月內輕鬆完成整個流程,與傳統住宅建設通常需要兩三年的時間相比,這就是整個過程,我們的ADU夥伴計劃,同時負責規劃和建築許可證審查,以簡化申請流程,我們還有近50款預先批准的設計可供選擇,這使得流程更快。」

聖荷西在過去五年裡,建造超過1400個新的ADU單位,還有數千個正在籌建中。

法案提案人丁右立說:「事實上我一直在和我代表的城市舊金山交談,提醒他們聖荷西和柏克萊已經領先他們,製造一些友好的競爭,因為我們所做的是希望有更多的城市採用這項條例,我們根本無法跟上需求,加州有200萬套住房短缺,而ADU是其中一個最明亮的亮點。」

