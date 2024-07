【KTSF】

Contra Costa縣動物收容所爆棚,7月開放免費收養,希望給所有毛小孩找一個永久的家。

Contra Costa縣動物收容中心,目前有多達200隻動物等待認養,其中有170隻狗。

收容中心主任表示,現在每天就有將近20隻動物送進來,中心已經不勝負荷,此外,中心也在尋找能夠收容大型狗的寄養家庭。

有興趣民眾可以瀏覽該動物收容中心的網頁:http://www.ccasd.org,或是親自前往收容中心,地址是Martinez市Imhoff Place 4800號,開放時間是星期二到星期六。

