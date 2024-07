【全國新聞】拜登首次透露倘醫生指有健康問題 會評估是否繼續參選

【有線新聞】

美國總統拜登感染新冠病毒需暫停競選活動,面對退選壓力的拜登接受專訪時稱,若出現健康問題,會考慮是否繼續參選。

拜登抵達拉斯維加斯機場,向記者揮手,表示感覺良好。他沒有戴口罩,慢慢登上空軍一號。

白宮指,拜登在拉斯維加斯出席首場活動後確診新冠,有輕微症狀,返回特拉華州寓所隔離,會繼續履行職務。

拜登的健康狀況一直受外界關注,他日前接受傳媒專訪,被問到甚麼情況下會考慮退選,拜登說:「如果我出現某些健康問題,有人或醫生找我說,你有這個問題、那個問題。」

自上個月,拜登與共和黨對手特朗普電視辯論表現欠佳,引發黨內要求拜登退選呼聲,增至20名國會議員要求他退選。

美國廣播公司引述知情人士指,參議院民主黨領袖舒默和眾議院民主黨領袖傑弗里斯,上周與拜登會面時,當面指若如果他退選,對國家及民主黨都有利。路透社亦指,前眾議院議長佩洛西在一次談話中私下告訴拜登,稱民調顯示他無法擊敗特朗普。

民主黨全國代表大會下月中在芝加哥舉行,美聯社引述民主黨的內部信件,最快下月初網上投票,確認提名拜登。有民主黨眾議員反對這項安排,擔心太早投票,會扼殺辯論機會。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。