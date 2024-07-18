【全國新聞】拜登首次透露倘醫生指有健康問題 會評估是否繼續參選

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美國總統拜登感染新冠病毒需暫停競選活動，面對退選壓力的拜登接受專訪時稱，若出現健康問題，會考慮是否繼續參選。

拜登抵達拉斯維加斯機場，向記者揮手，表示感覺良好。他沒有戴口罩，慢慢登上空軍一號。

白宮指，拜登在拉斯維加斯出席首場活動後確診新冠，有輕微症狀，返回特拉華州寓所隔離，會繼續履行職務。

拜登的健康狀況一直受外界關注，他日前接受傳媒專訪，被問到甚麼情況下會考慮退選，拜登說：「如果我出現某些健康問題，有人或醫生找我說，你有這個問題、那個問題。」

自上個月，拜登與共和黨對手特朗普電視辯論表現欠佳，引發黨內要求拜登退選呼聲，增至20名國會議員要求他退選。

美國廣播公司引述知情人士指，參議院民主黨領袖舒默和眾議院民主黨領袖傑弗里斯，上周與拜登會面時，當面指若如果他退選，對國家及民主黨都有利。路透社亦指，前眾議院議長佩洛西在一次談話中私下告訴拜登，稱民調顯示他無法擊敗特朗普。

民主黨全國代表大會下月中在芝加哥舉行，美聯社引述民主黨的內部信件，最快下月初網上投票，確認提名拜登。有民主黨眾議員反對這項安排，擔心太早投票，會扼殺辯論機會。

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