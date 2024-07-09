【全國新聞】颶風Beryl致休士頓6人喪生 數百萬戶斷電兼面臨高溫威脅

【KTSF 張擎鳳報導】
一級颶風Beryl襲擊德州東南部後，導致休士頓6人喪生，數百萬人失去電力，如今當許多民眾清理瓦礫和洪水後，他們面臨高溫威脅，並沒有電力供應。
週一一級颶風Beryl襲擊了德州海岸，為當地帶來了狂風、暴雨、樹木倒塌，道路變成河流，造成致命的打擊。
追蹤風暴的Mike Boylan說：「這個颶風感覺不一樣，臨近海岸時，風勢變得激烈，海浪來得如此之快，實際上在幾分鐘之內就出現了。」
片段顯示，汽車被困在上漲的洪水中，救援人員將被困者從汽車中拉出來，房屋被樹木壓垮。
據報德州和路易斯安那州出現龍捲風。
Beryl繼續前進，而該地區要面臨危險的高溫，已經有數百萬人斷電。
週二Harris縣的多個降溫中心開放，當地高溫指數可能達到華氏105度。
國家氣象局表示，由於缺乏適當的冷卻設施，，加上許多人在Beryl登陸後進行戶外清理，這可能會產生危險的高溫威脅。
在休士頓，近一百萬人斷電，市長承諾德州公用事業公司Centerpoint Energy正在努力恢復供電。
休士頓市長John Whitmire說：「Centerpoint正盡其所能，我們將盡快為你們恢復供電。」
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