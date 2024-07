【全國新聞】颶風Beryl致休士頓6人喪生 數百萬戶斷電兼面臨高溫威脅

【KTSF 張擎鳳報導】

一級颶風Beryl襲擊德州東南部後,導致休士頓6人喪生,數百萬人失去電力,如今當許多民眾清理瓦礫和洪水後,他們面臨高溫威脅,並沒有電力供應。

週一一級颶風Beryl襲擊了德州海岸,為當地帶來了狂風、暴雨、樹木倒塌,道路變成河流,造成致命的打擊。

追蹤風暴的Mike Boylan說:「這個颶風感覺不一樣,臨近海岸時,風勢變得激烈,海浪來得如此之快,實際上在幾分鐘之內就出現了。」

片段顯示,汽車被困在上漲的洪水中,救援人員將被困者從汽車中拉出來,房屋被樹木壓垮。

據報德州和路易斯安那州出現龍捲風。

Beryl繼續前進,而該地區要面臨危險的高溫,已經有數百萬人斷電。

週二Harris縣的多個降溫中心開放,當地高溫指數可能達到華氏105度。

國家氣象局表示,由於缺乏適當的冷卻設施,,加上許多人在Beryl登陸後進行戶外清理,這可能會產生危險的高溫威脅。

在休士頓,近一百萬人斷電,市長承諾德州公用事業公司Centerpoint Energy正在努力恢復供電。

休士頓市長John Whitmire說:「Centerpoint正盡其所能,我們將盡快為你們恢復供電。」

