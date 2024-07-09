【灣區新聞】北灣Russian River國慶日週末兩人懷疑遇溺亡

【KTSF 黃恩光報導】

北灣Russian River在國慶日週末有兩個人懷疑遇溺死亡。

北灣Sonoma縣警上星期六晚6點半接報，指有人在Russian河的Monte Rio海灘懷疑遇溺，旁人從河裡救他上來，幫他做心肺復甦，救護員抵達後繼續急救，但最終搶救無效死亡。

死者是一個住在東灣Richmond的51歲男人。

另外一宗懷疑遇溺事故，同樣發生在Russian河，地點是Villa Grande，一個28歲北灣Santa Rosa居民，上星期三晚在當地游泳的時候失縱，他的屍體星期五被找到。

縣警發言人表示，今年Russian河已經發生了幾次遇溺身亡事故，當局指出，雖然河水表面看起來很平靜，但河裡面可能有急流，河床有深陷和陡峭的地方，更有水下碎片，當局敦促大家要注意安全，如果不懂游泳就不要下水，而無論會不會游泳，都應該穿上救生衣。

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