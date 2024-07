【灣區新聞】北灣Russian River國慶日週末兩人懷疑遇溺亡

【KTSF 黃恩光報導】

北灣Russian River在國慶日週末有兩個人懷疑遇溺死亡。

北灣Sonoma縣警上星期六晚6點半接報,指有人在Russian河的Monte Rio海灘懷疑遇溺,旁人從河裡救他上來,幫他做心肺復甦,救護員抵達後繼續急救,但最終搶救無效死亡。

死者是一個住在東灣Richmond的51歲男人。

另外一宗懷疑遇溺事故,同樣發生在Russian河,地點是Villa Grande,一個28歲北灣Santa Rosa居民,上星期三晚在當地游泳的時候失縱,他的屍體星期五被找到。

縣警發言人表示,今年Russian河已經發生了幾次遇溺身亡事故,當局指出,雖然河水表面看起來很平靜,但河裡面可能有急流,河床有深陷和陡峭的地方,更有水下碎片,當局敦促大家要注意安全,如果不懂游泳就不要下水,而無論會不會游泳,都應該穿上救生衣。

