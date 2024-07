【專題報導】家長如何保護孩子避免陷入性勒索陷阱

【KTSF 黃恩光報導】

上集的專題報導,講到什麼是性勒索,聯邦調查局(FBI)發現針對年輕男女的性勒索案件近年大幅增加,這類騙案不但奪取受害人的金錢,更嚴重的就是對年輕人造成極嚴重的心靈創傷,有人甚至因此輕生,為什麼年輕人容易陷入性勒索匪徒的陷阱?家長可以如何保護自己的孩子?

年輕人每天花很多時間在網上,在網上和陌生人打交道,結交異性,墮入愛河。

聯邦調查局舊金山分局局長Robert Tripp表示,2022年到今年年初18個月內,全國有12,600個年輕人成為性勒索受害人,騙徒針對少年男女,但受害人之中許多是十多歲的男孩,騙徒千方百計引誘受害人分享自己的裸照。

Tripp說:「非常尷尬難堪的照片,最好的方法就是交換,假裝與受害人建立非常浪漫的關係,然後說,給你我的裸照,你也給我一張你的裸照。」

Tripp表示,年輕人入世未深,情到濃時,不會考慮到對方是否真的。

Tripp說:「騙徒用虛擬的影像,或在網上其他人的照片,並非他/她本人,可是騙徒用這些手段使受害人,分享非常私人和親密的照片,藉此勒索金錢。」

FBI製作不少宣傳片段,提醒年輕人不要發送私密照片給他人。

一旦受害人拍了裸照,或打開網路攝影機與對方裸聊,就覆水難收。

Tripp說:「一旦拍了照片就造成損害,沒有辦法補救。」

家長是防止性勒索罪案的第一道,也是最重要的屏障,跟孩子們有幾分鐘的對話,告訴他們有這樣的罪案,有這樣的壞人,有這樣的後果。

Tripp說:「與孩子們對話,家長和孩子談論這些事,可以有效地保護孩子的安全,給予資料讓他們知道,而且不會成為騙案的受害人。」

無論發生何事,最重要是讓孩子們知道,如果他們感到困惑、焦慮和不開心,可以隨時告訴我們作為父母的。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。