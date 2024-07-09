【專題報導】家長如何保護孩子避免陷入性勒索陷阱

【KTSF 黃恩光報導】

上集的專題報導，講到什麼是性勒索，聯邦調查局（FBI）發現針對年輕男女的性勒索案件近年大幅增加，這類騙案不但奪取受害人的金錢，更嚴重的就是對年輕人造成極嚴重的心靈創傷，有人甚至因此輕生，為什麼年輕人容易陷入性勒索匪徒的陷阱？家長可以如何保護自己的孩子？

年輕人每天花很多時間在網上，在網上和陌生人打交道，結交異性，墮入愛河。

聯邦調查局舊金山分局局長Robert Tripp表示，2022年到今年年初18個月內，全國有12,600個年輕人成為性勒索受害人，騙徒針對少年男女，但受害人之中許多是十多歲的男孩，騙徒千方百計引誘受害人分享自己的裸照。

Tripp說：「非常尷尬難堪的照片，最好的方法就是交換，假裝與受害人建立非常浪漫的關係，然後說，給你我的裸照，你也給我一張你的裸照。」

Tripp表示，年輕人入世未深，情到濃時，不會考慮到對方是否真的。

Tripp說：「騙徒用虛擬的影像，或在網上其他人的照片，並非他/她本人，可是騙徒用這些手段使受害人，分享非常私人和親密的照片，藉此勒索金錢。」

FBI製作不少宣傳片段，提醒年輕人不要發送私密照片給他人。

一旦受害人拍了裸照，或打開網路攝影機與對方裸聊，就覆水難收。

Tripp說：「一旦拍了照片就造成損害，沒有辦法補救。」

家長是防止性勒索罪案的第一道，也是最重要的屏障，跟孩子們有幾分鐘的對話，告訴他們有這樣的罪案，有這樣的壞人，有這樣的後果。

Tripp說：「與孩子們對話，家長和孩子談論這些事，可以有效地保護孩子的安全，給予資料讓他們知道，而且不會成為騙案的受害人。」

無論發生何事，最重要是讓孩子們知道，如果他們感到困惑、焦慮和不開心，可以隨時告訴我們作為父母的。

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