【全國新聞】拜登特朗普週四出席首場總統參選人辯論會 四年來首次交鋒

June 25, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注
(POTUS / X / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與前總統特朗普將於本星期四出席CNN有線新聞網絡舉辦的第一場總統參選人辯論會，今次是兩人四年來首次碰頭交鋒，兩人正積極備戰。

今次是美國史上歷來有兩位總統級人馬在辯論會上交鋒，加上81歲的拜登和78歲的特朗普，無論在移民、墮胎和加沙戰爭議題上的政見都截然不同，所以格外受到關注。

政治分析師Philippe Reines說：「七千萬至超過一億人將觀看辯論，這是超越任何單一項活動、不論是個別競選活動，或黨派大會或接受提名大會部份，兩人一起，你們可以比較不同的作風，以及議題上觀點的不同，不論是經濟或移民等議題上。」

目前拜登和特朗普都積極備戰，拜登上星期四晚已抵達首都華盛頓近郊的馬里蘭州大衛營渡假勝地，與資深的競選陣營助手密斟，商討策略如何應對辯論，至於應對的策略細節就未見透露。

消息指出，拜登的備戰由前幕僚長Ron Klain負責，可能會採取進攻式的策略，以及可能會使用「被定罪的重犯」來形容對手特朗普。

拜登的其中一名顧問暗示，拜登在近期對特朗普的評論中越來越大力攻擊特朗普，相信在辯論中，拜登也會採用同樣手法應對。

同時，拜登也會設法將自己描繪為是一個「有智慧和穩重的領袖」，與特朗普成為強烈對比。

至於特朗普週末在費城造勢，週一就在新奧爾良市舉辦籌款活動，然後返回佛羅里達州的莊園，與助手和政治盟友共商對策。

消息指出，特朗普對於辯論不會有特別的準備，特朗普可能會著眼於攻擊拜登的領導能力和管治紀錄。

拜登陣營預期，特朗普可能會聚焦於攻擊拜登兒子亨特在購買槍支案中，最近裁定被控的三項控罪全部成立，以及批評時任副總統的拜登，與亨特拜登的外國商業交易有關係。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*