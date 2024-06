【全國新聞】拜登特朗普週四出席首場總統參選人辯論會 四年來首次交鋒

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與前總統特朗普將於本星期四出席CNN有線新聞網絡舉辦的第一場總統參選人辯論會,今次是兩人四年來首次碰頭交鋒,兩人正積極備戰。

今次是美國史上歷來有兩位總統級人馬在辯論會上交鋒,加上81歲的拜登和78歲的特朗普,無論在移民、墮胎和加沙戰爭議題上的政見都截然不同,所以格外受到關注。

政治分析師Philippe Reines說:「七千萬至超過一億人將觀看辯論,這是超越任何單一項活動、不論是個別競選活動,或黨派大會或接受提名大會部份,兩人一起,你們可以比較不同的作風,以及議題上觀點的不同,不論是經濟或移民等議題上。」

目前拜登和特朗普都積極備戰,拜登上星期四晚已抵達首都華盛頓近郊的馬里蘭州大衛營渡假勝地,與資深的競選陣營助手密斟,商討策略如何應對辯論,至於應對的策略細節就未見透露。

消息指出,拜登的備戰由前幕僚長Ron Klain負責,可能會採取進攻式的策略,以及可能會使用「被定罪的重犯」來形容對手特朗普。

拜登的其中一名顧問暗示,拜登在近期對特朗普的評論中越來越大力攻擊特朗普,相信在辯論中,拜登也會採用同樣手法應對。

同時,拜登也會設法將自己描繪為是一個「有智慧和穩重的領袖」,與特朗普成為強烈對比。

至於特朗普週末在費城造勢,週一就在新奧爾良市舉辦籌款活動,然後返回佛羅里達州的莊園,與助手和政治盟友共商對策。

消息指出,特朗普對於辯論不會有特別的準備,特朗普可能會著眼於攻擊拜登的領導能力和管治紀錄。

拜登陣營預期,特朗普可能會聚焦於攻擊拜登兒子亨特在購買槍支案中,最近裁定被控的三項控罪全部成立,以及批評時任副總統的拜登,與亨特拜登的外國商業交易有關係。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。