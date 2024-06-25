【全國新聞】拜登特朗普週四出席首場總統參選人辯論會 四年來首次交鋒

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與前總統特朗普將於本星期四出席CNN有線新聞網絡舉辦的第一場總統參選人辯論會，今次是兩人四年來首次碰頭交鋒，兩人正積極備戰。

今次是美國史上歷來有兩位總統級人馬在辯論會上交鋒，加上81歲的拜登和78歲的特朗普，無論在移民、墮胎和加沙戰爭議題上的政見都截然不同，所以格外受到關注。

政治分析師Philippe Reines說：「七千萬至超過一億人將觀看辯論，這是超越任何單一項活動、不論是個別競選活動，或黨派大會或接受提名大會部份，兩人一起，你們可以比較不同的作風，以及議題上觀點的不同，不論是經濟或移民等議題上。」

目前拜登和特朗普都積極備戰，拜登上星期四晚已抵達首都華盛頓近郊的馬里蘭州大衛營渡假勝地，與資深的競選陣營助手密斟，商討策略如何應對辯論，至於應對的策略細節就未見透露。

消息指出，拜登的備戰由前幕僚長Ron Klain負責，可能會採取進攻式的策略，以及可能會使用「被定罪的重犯」來形容對手特朗普。

拜登的其中一名顧問暗示，拜登在近期對特朗普的評論中越來越大力攻擊特朗普，相信在辯論中，拜登也會採用同樣手法應對。

同時，拜登也會設法將自己描繪為是一個「有智慧和穩重的領袖」，與特朗普成為強烈對比。

至於特朗普週末在費城造勢，週一就在新奧爾良市舉辦籌款活動，然後返回佛羅里達州的莊園，與助手和政治盟友共商對策。

消息指出，特朗普對於辯論不會有特別的準備，特朗普可能會著眼於攻擊拜登的領導能力和管治紀錄。

拜登陣營預期，特朗普可能會聚焦於攻擊拜登兒子亨特在購買槍支案中，最近裁定被控的三項控罪全部成立，以及批評時任副總統的拜登，與亨特拜登的外國商業交易有關係。

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