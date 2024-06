【KTSF 陳程威報導】

聖荷西南部Almaden公園的共融遊樂場,週一舉行了動土儀式。

聖荷西市的Almaden Lake公園的All inclusive共融遊樂場項目,旨在包含適合所有年齡和能力的遊戲元素,其中還有蹺蹺板等兒童遊樂設施,另外還將對於遊樂場附近的廁所進行升級。

代表該區的市議員Arjun Batra表示,該項目的資金來自三部分,包括當地獅子會、縣府提供的配對補助,以及一部分的市府資金。

聖荷西市長馬漢(Matt Mahan)說:「確保所有年齡層和所有能力的人,都可以出來享受我們的自然環境,或開放空間,鍛煉並度過愉快的時光,並確保每個人都可以使用它。」

Almaden公園的共融遊樂場,預計將在明年建成,而這將是聖荷西第四個共融遊樂場。

