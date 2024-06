【財經新聞】美國長期房貸利率有持續回落跡象 維持在7厘以下

【KTSF 張麗月報導】

長期的房貸按揭利率有持續回落的跡象,繼續保持在7厘以下。

30年期平均固定房貸按揭利率上星期降至6.87厘,創下兩個多月以來新低,也是連續三個星期下跌,相比一年前同期,這個平均按揭利率是6.67厘。

自4月以來,30年期平均按揭利率徘徊在大約7厘,至於15年期平均固定按揭利率,本星期也回落,跌至6.13厘,相比一年前,這個平均按揭利率是6.03厘。

聯邦房屋貸款機構Freddie Mac的經濟專家表示,房貸利率連續三個星期下跌,因為通脹放緩以及市場預期將來有減息的機會,而房貸利率是受到多種因素影響,包括債市對利率政策的反應,以及十年期美債息率的走勢等。

也有經濟專家指出,除非聯儲局開始降低短期息口,否則長期房屋按揭利率不大可能出現明顯回落。

