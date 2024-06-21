【財經新聞】美國長期房貸利率有持續回落跡象 維持在7厘以下

June 21, 2024 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

長期的房貸按揭利率有持續回落的跡象，繼續保持在7厘以下。

30年期平均固定房貸按揭利率上星期降至6.87厘，創下兩個多月以來新低，也是連續三個星期下跌，相比一年前同期，這個平均按揭利率是6.67厘。

自4月以來，30年期平均按揭利率徘徊在大約7厘，至於15年期平均固定按揭利率，本星期也回落，跌至6.13厘，相比一年前，這個平均按揭利率是6.03厘。

聯邦房屋貸款機構Freddie Mac的經濟專家表示，房貸利率連續三個星期下跌，因為通脹放緩以及市場預期將來有減息的機會，而房貸利率是受到多種因素影響，包括債市對利率政策的反應，以及十年期美債息率的走勢等。

也有經濟專家指出，除非聯儲局開始降低短期息口，否則長期房屋按揭利率不大可能出現明顯回落。

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