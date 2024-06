【灣區新聞】灣區捷運東灣3個車站本週末關閉

【KTSF】

本週末,灣區捷運(BART)位於東灣的Rockridge、MacArthur和19街3個車站將關閉,以進行路軌整修工程,屆時捷運將會安排免費接駁巴士,接載受影響的乘客。

這項工程將於6月22日至23日進行,以更換路軌的接駁口,期間可能會造成多達40分鐘的延誤。

灣區捷運稱,除本週末外,未來還有多個週末需要關閉上述3個車站,分別是7月20日至21日、8月17日至18日、9月21日至22日、10月19日至20日,和11月2日至3日,施工期間除了關閉路軌外,紅線的列車服務也會暫停。

由於紅線服務暫停,往來Millbrae站的列車服務將由黃線取代。

另外,從Richmond站橙線開出的列車會在MacArthur站停站,但黃線開出的列車不會在MacArthur站停站。

查詢詳情,請瀏覽:https://www.bart.gov/news/articles/2024/news20240502

