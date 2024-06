【全國新聞】聯邦最高法院維持保護家暴受害者的槍管法

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦最高法院週五維持一項旨在保護家庭暴力受害者的聯邦槍械管制法。

聯邦最高法院的大法官,週五以8票贊成,1票反對,維持一項自1994年起實施的槍械禁令,該項禁令旨在保護家庭暴力的受害者,禁止那些在限制令下涉及家庭暴力、必須遠離配偶或伴侶的人擁有槍械。

拜登總統讚揚這項裁決,並指任何受過家暴虐待的人,都不應該再受施虐者威脅。

此前,新奧爾良聯邦上訴法院曾推翻該項禁制令。

這是自2022年以來,聯邦最高法院處理的首個涉及憲法第二修正案槍械權利的案件,而2022年的案件就涉及德州一名男子,被控毆打女友並威脅要射殺她,當時最高法院以6-3裁定,美國的槍械管制,必須同美國歷來的槍械管制傳統保持一致,這個保守派主導的裁決,導致下級法院法官在審查憲法第二修正案有關擁槍權的訴訟時,出現了重大混亂,而週五的裁決就確定家暴涉案人不得擁槍。

全國步槍協會(NRA)指這個裁決狹隘,並表示不支持「紅旗法」,及其他各項管制槍械的法律,認為這些法律侵犯國民的槍械權利。

在加州實施的「紅旗法」,禁止那些對他人或對自身構成危險的人士,法例要求當局收繳他們的槍械。

