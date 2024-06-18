【全國新聞】美國廣泛地區出現酷熱天氣 逾2.6億人面臨90度以上高溫

June 18, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

加州進入山火活躍季節，美國中西部與東北部廣泛地區本週也出現酷熱天氣，其中一些城市的氣溫將達到近30年來從未見過的高溫。

由於美國中西部和東北部處於極端高溫風險之下，本星期數百項高溫記錄，可能會創下新高或持平。

本週將有超過2.6億人，即是全國8成的人口，會面臨華氏90度或以上的高溫。

東北部的一些城市，包括Montpelier、Syracuse，以及Pittsburg，將經歷三年來從未見過的高溫。

紐約州州長Kathy Hochul部署50名國民警衛隊成員，提供應付高溫天氣的援助。

紐約市長Eric Adams說：「你應該考慮限制長時間或劇烈的戶外活動。」

強大高氣壓將熱空氣籠罩著，這種天氣現象稱為熱宆，導致廣泛、持久的熱浪，而空氣的濕度將人類所感受到的炎熱指數推向近100度，預計下周初才會出現緩解。

與此同時，在短短一日內，大火燒焦了南加州近1萬5千英畝土地。

林業局公共資訊官員Flemming Bertelsen說：「這是一場移動速度相對較快的火災，我們非常擔心風勢，這是最推動這場火災的因素。」

預計風速將達到每小時60英里，令火勢迅速蔓延，洛杉磯西北部，1200多人收到疏散令。

直到週二晚上，該區的大部分地區仍將處於紅色警報狀態，火災起因仍不清楚。

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