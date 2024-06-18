【全國新聞】拜登頒令協助部份美國公民的無證配偶及子女申請永久居留權

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二簽署行政命令，實施新規例去幫助部份美國公民的無身份配偶及兒童，在美國申請永久居留權，以及幫助DACA計劃下的部份夢想生更快取得在美國合法就業的非移民簽證。

拜登週二宣布的其中一項新措施是精簡申請程序，讓美國公民的無證客配偶，可以無需離境繼續在美國申請合法居留權和工作，而這些申請人的非公民兒童也得到同樣的待遇。

符合資格申請的條件包括非公民配偶必須在美國居住最少十年，以及必須與美國公民合法結婚，他們可以在三年內在美國申請合法永久居留權。

國土安全部估計，約有50萬名無證客受惠，以及約有5萬名這些無證客配偶的子女也得到同樣待遇。

根據現行法例，美國公民的部份無證客配偶必須首先離開美國，返回原居地，然後在當地申請美國的永久居留權，在部份個案，有些無證客被禁止返回美國長達十年。

總統拜登的另一項行政命令新規例，就是容許部份無證客，包括DACA計劃下年輕時已經跟隨父母入境美國的部份夢想生，更快取得可以合法在美國工作的非移民簽證，但條件是申請人必須在美國的高等教育學校畢業，以及有一份由美國僱主提供的高技能工作。

有移民團體指出，加上總統拜登兩星期前執行的措施，如果在美墨邊境持續一星期，每天有超過2,500名無證客湧入美國的話，當局就會限制尋求庇護的無證客人數，並認為拜登實施的邊境安全政策，比特朗普時代將大量無證客驅逐出境的政策更受歡迎。

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