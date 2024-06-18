【灣區新聞】聖克拉拉縣爆發志賀氏菌疫情 當局指暫無即時公共衛生危機

【KTSF 陳程威報導】

聖克拉拉縣爆發了志賀氏菌疫情，聖縣公衛局表示，暫無即時公共衛生危機。

聖克拉拉縣公共衛生局發現聖荷西營地爆發了志賀氏菌疫情，聖縣衛生局表示，在6月3日至6月17日期間，發現了3宗確診病例，同時還有18宗疑似病例。

聖縣衛生局透露絕大多數的病例發生在Columbus Park地區，本台攝影師週二下午走訪該地區，發現這一地區擁有眾多的拖車營地，同時衛生狀況相對較差。

衛生官員Monika Roy說：「最初的病例引起我們的注意，是因為他們住院了，實驗室檢測證實，他們得了志賀氏菌，同時我們的衛生部門定期監測（相關狀況）爆發。」

聖縣衛生局目前正加緊調查，以確定是否有更多患有志賀氏菌的民眾，從而為他們提供護理服務，防止更多人患病。

志賀氏菌是一種高度傳染性的病菌，可引起腹瀉甚至嚴重疾病。

感染方式包括透過受細菌污染食物，或表面接觸細菌等。

聖縣衛生局表示，將繼續與夥伴合作，並將定期檢測與報告志賀氏菌的相關情況，同時將針對志賀氏菌爆發的重點區域展開消毒，並且提供相應的衛生用品給受到影響的群體

聖荷西副市府經理Kip Harkness說：「水、衛生和環境衛生的預防措施，以確保這些地區居民的健康，我們正在增加這些地點，可用衛生紙的數量，並且我們正在定期清潔這些廁所。」

對大多數健康人士而言無需治療，感染就會自動消失，民眾目前面臨的公共衛生風險非常低。

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