【國際新聞】南韓因應北韓再放垃圾氣球 重啟邊境擴音喊話

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南韓指北韓再次投放垃圾氣球，隨即準備在邊境分界線用擴音機向北韓喊話，將是相隔六年來首次，強調若兩韓局勢升級，北韓要承擔所有責任。

南韓再發現北韓投放垃圾氣球後，總統府國家安全保障會議召開緊急會議，決定即日恢復在軍事分界線一帶，用大型擴音機向北韓喊話。

軍方隨即做準備，啟動多台固定式擴音設備。南韓在分界線一帶有24台六米高的擴音設備，另外有多台流動擴音機，預計音量最遠可傳至20公里遠的北韓境內，將播放軍方制作的廣播節目「自由之聲」，內容會包括批評平壤政府侵犯人權，播放新聞與流行曲等。

總統府強調，絕不容忍平壤任何對南韓國民造成不安，及帶來社會混亂的意圖。軍方稱，平壤可能因應重啟擴音喊話作出直接挑釁，軍方會做好準備，強而有力反制到底。國防部已頒布緊急命令，要求所有部隊待命。

南韓聯合參謀本部稱，平壤自周六晚起再投放了330多個氣球，內有廢紙、塑膠等垃圾，約80個落入南韓境內，散布首爾、仁川、京畿道等地，其餘落入海中或未有越境，當局稱會啟動應急小組應對。

北韓日前承認放了數千個氣球，合共15噸垃圾，回應南韓空投反朝單張。南韓政府其後宣布全面中止《九一九軍事協定》，不排除恢復分界線一帶的所有軍事活動。

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