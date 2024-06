【國際新聞】南韓因應北韓再放垃圾氣球 重啟邊境擴音喊話

【有線新聞】

南韓指北韓再次投放垃圾氣球,隨即準備在邊境分界線用擴音機向北韓喊話,將是相隔六年來首次,強調若兩韓局勢升級,北韓要承擔所有責任。

南韓再發現北韓投放垃圾氣球後,總統府國家安全保障會議召開緊急會議,決定即日恢復在軍事分界線一帶,用大型擴音機向北韓喊話。

軍方隨即做準備,啟動多台固定式擴音設備。南韓在分界線一帶有24台六米高的擴音設備,另外有多台流動擴音機,預計音量最遠可傳至20公里遠的北韓境內,將播放軍方制作的廣播節目「自由之聲」,內容會包括批評平壤政府侵犯人權,播放新聞與流行曲等。

總統府強調,絕不容忍平壤任何對南韓國民造成不安,及帶來社會混亂的意圖。軍方稱,平壤可能因應重啟擴音喊話作出直接挑釁,軍方會做好準備,強而有力反制到底。國防部已頒布緊急命令,要求所有部隊待命。

南韓聯合參謀本部稱,平壤自周六晚起再投放了330多個氣球,內有廢紙、塑膠等垃圾,約80個落入南韓境內,散布首爾、仁川、京畿道等地,其餘落入海中或未有越境,當局稱會啟動應急小組應對。

北韓日前承認放了數千個氣球,合共15噸垃圾,回應南韓空投反朝單張。南韓政府其後宣布全面中止《九一九軍事協定》,不排除恢復分界線一帶的所有軍事活動。

