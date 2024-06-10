【全國新聞】拜登國事訪問法國 與馬克龍雙邊會談

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美國總統拜登國事訪問法國，與總統馬克龍會談，磋商俄烏戰事及加沙局勢，兩人歡迎以色列救出人質。會上亦討論中國產能過剩問題，強調兩國需協調應對。

法國總統馬克龍在巴黎凱旋門，舉行儀式歡迎國事訪問的美國總統拜登後，轉抵愛麗舍宮進行雙邊會談，討論烏克蘭、加沙局勢及經貿議題等。他們強調，兩國關係牢固，一直並肩維護全球自由及民主，又歡迎以色列救出四名人質。

拜登說：「我和總統馬克龍一樣，歡迎四名以色列人質安全回家，我們不會停止行動，直至所有人質獲釋及達至停火。」

馬克龍稱，支持拜登早前提出的三階段停火方案，強調兩國會致力阻止加沙戰事蔓延，尤其在黎巴嫩，令地區衝突升級。

俄烏戰事方面，拜登再次指出俄羅斯總統普京的野心，不會止於烏克蘭，若俄羅斯取勝，整個歐洲都受到威脅，強調會連同法國等盟友繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。

兩人會後又表示，關注中國的不公平貿易行徑及引起的產能過剩問題，影響全球經濟，重申兩國需協調應對。馬克龍亦再次向拜登提出關注美國的通脹削減法案，影響歐洲經濟，期望歐美在多個經貿範疇重新同步發展。

馬克龍晚上設國宴款待拜登夫婦，拜登指兩國有共同價值觀，繼續一同追求民主，兩國團結不單令雙方更強大，世界亦更和平。

馬克龍則期望兩國在俄烏等全球議題上加強合作，兩人互相祝酒。馬克龍特別邀請當天結婚的100歲二戰退役老兵，與他96歲的新婚太太出席晚宴，並向兩人祝賀。

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