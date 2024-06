【全國新聞】拜登國事訪問法國 與馬克龍雙邊會談

【有線新聞】

美國總統拜登國事訪問法國,與總統馬克龍會談,磋商俄烏戰事及加沙局勢,兩人歡迎以色列救出人質。會上亦討論中國產能過剩問題,強調兩國需協調應對。

法國總統馬克龍在巴黎凱旋門,舉行儀式歡迎國事訪問的美國總統拜登後,轉抵愛麗舍宮進行雙邊會談,討論烏克蘭、加沙局勢及經貿議題等。他們強調,兩國關係牢固,一直並肩維護全球自由及民主,又歡迎以色列救出四名人質。

拜登說:「我和總統馬克龍一樣,歡迎四名以色列人質安全回家,我們不會停止行動,直至所有人質獲釋及達至停火。」

馬克龍稱,支持拜登早前提出的三階段停火方案,強調兩國會致力阻止加沙戰事蔓延,尤其在黎巴嫩,令地區衝突升級。

俄烏戰事方面,拜登再次指出俄羅斯總統普京的野心,不會止於烏克蘭,若俄羅斯取勝,整個歐洲都受到威脅,強調會連同法國等盟友繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯。

兩人會後又表示,關注中國的不公平貿易行徑及引起的產能過剩問題,影響全球經濟,重申兩國需協調應對。馬克龍亦再次向拜登提出關注美國的通脹削減法案,影響歐洲經濟,期望歐美在多個經貿範疇重新同步發展。

馬克龍晚上設國宴款待拜登夫婦,拜登指兩國有共同價值觀,繼續一同追求民主,兩國團結不單令雙方更強大,世界亦更和平。

馬克龍則期望兩國在俄烏等全球議題上加強合作,兩人互相祝酒。馬克龍特別邀請當天結婚的100歲二戰退役老兵,與他96歲的新婚太太出席晚宴,並向兩人祝賀。

