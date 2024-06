【加州新聞】三間公司被永久禁止在加州製造或銷售鬼槍

【KTSF】

加州司法部長Rob Bonta與舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)宣布與被控製造和銷售「鬼槍」或「幽靈槍」的三間公司達成和解協議,永久禁止這三間公司在加州製造或銷售沒有序列號碼的鬼槍組件,以及製槍配件,這三間公司也同意支付懲罰性賠償。

涉案的三間公司分別是Blackhawk Manufacturing、GS Performance LLC(Glockstore)和MDX Corporation。

根據和解協議,Blackhawk同意賠償50萬元、Glockstore同意賠償12萬元,MDX同意賠償5.5萬元。

Bonta說,製造和銷售鬼槍配件,已嚴重危及公眾安全,相關的死亡和受傷事故不斷上升,禁止製造和銷售鬼槍,是保障加州公共安全的重大勝利。

這宗訴訟是於2021年提出,當中指控該三間公司違反加州的消費者保障法,以及監管槍械的加州和聯邦法例。

根據訴訟,被告因為銷售沒有序列號碼的鬼槍組件和製槍配件,以及在銷售過程中沒有進行背景調查,和妥善存檔銷售資料,違反聯邦法例,另外,被告也被控在加州售賣的鬼槍組件,可以製成不符及安全規定的槍械,涉嫌違反加州法例。

另外,被告也被控誤導消費者關於鬼槍的安全規定和序列號碼的要求,令消費者誤信被告銷售的產品是合法的。

根據和解協議,Blackhawk、Glockstore和MDX將永久禁止在加州製造和出售沒有序列號碼的製槍配件,也禁止發表在加州可以合法銷售、購買、組裝或持有鬼槍的不當言論,同時也要為員工進行培訓,並向顧客張胋相關的告示。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。