【加州新聞】三間公司被永久禁止在加州製造或銷售鬼槍

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加州司法部長Rob Bonta與舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）宣布與被控製造和銷售「鬼槍」或「幽靈槍」的三間公司達成和解協議，永久禁止這三間公司在加州製造或銷售沒有序列號碼的鬼槍組件，以及製槍配件，這三間公司也同意支付懲罰性賠償。

涉案的三間公司分別是Blackhawk Manufacturing、GS Performance LLC（Glockstore）和MDX Corporation。

根據和解協議，Blackhawk同意賠償50萬元、Glockstore同意賠償12萬元，MDX同意賠償5.5萬元。

Bonta說，製造和銷售鬼槍配件，已嚴重危及公眾安全，相關的死亡和受傷事故不斷上升，禁止製造和銷售鬼槍，是保障加州公共安全的重大勝利。

這宗訴訟是於2021年提出，當中指控該三間公司違反加州的消費者保障法，以及監管槍械的加州和聯邦法例。

根據訴訟，被告因為銷售沒有序列號碼的鬼槍組件和製槍配件，以及在銷售過程中沒有進行背景調查，和妥善存檔銷售資料，違反聯邦法例，另外，被告也被控在加州售賣的鬼槍組件，可以製成不符及安全規定的槍械，涉嫌違反加州法例。

另外，被告也被控誤導消費者關於鬼槍的安全規定和序列號碼的要求，令消費者誤信被告銷售的產品是合法的。

根據和解協議，Blackhawk、Glockstore和MDX將永久禁止在加州製造和出售沒有序列號碼的製槍配件，也禁止發表在加州可以合法銷售、購買、組裝或持有鬼槍的不當言論，同時也要為員工進行培訓，並向顧客張胋相關的告示。

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