【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)的獨立疫苗顧問,一致贊成更新秋季的COVID疫苗,以應對新型JN1病毒株。

FDA的獨立疫苗顧問週三投票通過,要求疫苗生產商更新疫苗配方,以應對新型JN1病毒株。

美國傳染病學學會表示,JN1、KP2以及KP3病毒株,是目前最流行的COVID病毒株,FDA就指,現有的COVID疫苗,對上述三種病毒株沒有太大效用。

雖然目前大家認為疫情已經過去,感染COVID的人亦不多,只有大約3%至4%的檢測呈陽性。

但於去年秋天和冬天,COVID導致了50萬人住院,及4萬人死亡,而多數患重症或死亡的人,都是沒有接種疫苗。

