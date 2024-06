【國際新聞】歐盟法院裁定麥當勞失去「巨無霸」商標專利

【有線新聞】

歐盟法院裁定麥當勞除了牛肉漢堡外,在歐洲不再擁有「巨無霸」商標註冊專利。入稟的愛爾蘭快餐店Supermac’s形容,是全球小型企業的勝利。

美國連鎖快餐店麥當勞和愛爾蘭連鎖快餐店Supermac’s,長達近十年的「Big Mac」商標註冊紛爭終於落幕。

歐盟普通法院指麥當勞連續五年未有真正將「巨無霸」商標,用於雞肉漢堡和其他含有禽肉的食物,用於堂食和外賣服務,裁定麥當勞除了牛肉漢堡外,在歐洲不再擁有「巨無霸」商標專利。

1978年開業的Supermac’s主要售賣牛肉和雞肉漢堡、炸雞及三文治等,尋求在英國和歐洲擴充業務,在歐盟申請註冊公司名時,被早在1996年已擁有「巨無霸」商標專利的麥當勞反對,指會令消費者混淆「Supermac’s」和「Big Mac」。

Supermac’s在2017年入稟,要求撤銷麥當勞的「巨無霸」商標註冊,但被歐盟知識產權局駁回。Supermac’s繼續向歐盟法院上訴,最終獲判部分勝訴。Supermac’s董事總經理歡迎決定,批評麥當勞利用商標霸凌來扼殺競爭,形容今次裁決代表全球小型企業的重大勝利。

麥當勞有權上訴,強調使用「巨無霸」商標的專利沒受影響。

