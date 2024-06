【財經新聞】財富雜誌指加州是全美最多500強企業的州分

【KTSF】

財富雜誌Fortune週二發布新數據,顯示加州是全美最多500強企業的州分。

最新一期的財富雜誌宣布,加州共有57家企業進入全國500強,數量之多領先全美國,其次則是紐約州和德州並列第二,同樣都有52家企業入列。

而加州這57家500強企業,有44家就在灣區,而且多數都是跟科技有關的企業。

有專家表示,灣區的經濟生態體系非常獨特,有最高水平的投資、創新,以及高品質的勞力,至於加州在全國五百強表現突出,最大的原因之一,就是AI人工智能公司的快速成長,幾乎所有AI巨頭公司都在灣區。

市場普遍認為,該科技仍在起步階段,爆炸性的成長只是剛剛開始,科技大師同時也是聖荷西州大教授的Ahmed Banafa認為,儘管AI科技仍需要許多燃料,才能達到成熟,將來AI成為主流之後,那麼又會有另一種技術出現在矽谷,並再次開始這個循環,因此他對於加州長期的發展相當樂觀。

