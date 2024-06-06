【科技新聞】Archer Air獲聯邦航管局批准 計劃開展空中計程車運營（視頻）

June 6, 2024 新聞, 科技新聞

【KTSF 陳程威報導】

灣區飛機製造公司Archer Aviation宣布，其子公司Archer Air獲得聯邦航空管理局（FAA）的批准，正在計劃開展空中計程車運營。

Archer Aviation Inc.週三宣布，其子公司 Archer Air已獲得聯邦航空管理局Part 135航空運營商證書，即將開始商業航班運營。

Archer公司表示，目前計劃使用傳統飛機來完善其系統和程序，早先該公司也宣布獲得了航管局頒發的Part 145證書，使其能夠開展專門的飛機維修服務。

這兩個證書將使其在Midnight型號飛機獲得認證後，開始空中計程車營運，該公司希望能夠用10-20分鐘的電動空中計程車飛行，取代傳統60-90分鐘的汽車通勤。

目前，Midnight型號飛機仍在等待航管局的批准，該飛機是一架有人駕駛的四人座電動飛機，旨在執行快速的連續飛行任務。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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