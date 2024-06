【國際聞】拜登稱大陸若出兵台灣 美國或會助台防衛

【有線新聞】

美國總統拜登接受專訪,說假如大陸出兵台灣,美國不排除派軍隊協助防衛。拜登又指控中方意圖干預年底的美國大選,但基於保密情報,沒有透露細節。

拜登上月底接受《時代》雜誌專訪,焦點是美國的外交政策。說到美中關係,拜登形容他與國家主席習近平的關係坦誠,兩人獨處的時間比世上任何領袖都多。

他曾向習近平重申,美方一貫立場是不尋求台獨,但如果大陸出兵台灣,美方不排除會出動軍事力量協助台灣防衛,被問到以甚麼形式協防,拜登稱要視乎情況。他拒絕回應行動會否涉及美軍在菲律賓或日本的基地,只是說地面行動和海空部署存在分別。

尋求連任的拜登也談及年底總統選舉,指中國意圖干預美國大選,亦有證據顯示中方正在行動,但拜登以涉及機密情報為由拒絕披露細節。

美國近期大幅增加中國電動車關稅,拜登解釋只為確保市場公平,中方不能以壟斷的方式去改變市場,美方亦不會「一刀切」對全部來自中國的商品加徵關稅。

拜登說雖然外界一直談論中國崛起,但中國人口老化、勞動力減少、加上排外心態,令內地經濟面對嚴峻挑戰,一帶一路倡議亦弊多於利。

中方重申台灣問題是中國內政、不容干涉,任何施壓或威脅均無法動搖中國捍衛主權的決心。

中國外交部發言人毛寧:「如何解決台灣問題是中國人自己的事情。我們敦促美方認清台獨分裂勢力的本質和野心,切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報,恪守不支持台獨的承諾,停止武裝台灣,停止以任何方式向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。」

