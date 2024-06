【全國新聞】拜登簽署行政命令 管制美墨邊境的無證客人數（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二簽署行政命令,管制美墨邊境的無證客人數,當中包括嚴格限制尋求庇護的申請,法例週二晚午夜生效。

面對今年11月大選臨近,拜登加緊改革移民政策,他週二宣布簽署行政命令,去管制在美墨邊界非法入境的無證客人數。

拜登指出,現行的移民系統破碎,因此有需要管制美墨邊境無證客的流入,而美國也會繼續與墨西哥合作,去限制無證客的大量湧入。

拜登說:「將限制無證客在美國南部邊界獲得庇護,除非在入境後,他們通過合法程序尋求庇護,而那些尋求合法來美國的人,例如透過預約來到一個入境港,庇護仍會提供給他們。」

拜登這項行政命令包含,當每天無證客人數超過2,500人時,就會暫停庇護申請、無證客將會被遣返墨西哥或原居地、只有無人陪同的兒童或在原居地將受到檢控和迫害的人才可獲豁免。

此外,已經入境尋求庇護的人,也必須自行說明遣返所引起的恐懼,及必須接受庇護以外其他項目的檢驗,而這些項目的門檻更高,更難合資格申請,因此移民權益人士指,這些措施加起來等如對偷渡客暫停實施庇護。

部份國會民主黨人就批評,這項法令與前總統熱朗普實施的差不多,令人失望,但也有民主黨人支持,好像阿里桑那州聯邦參議員Mark Kelly就表示,與其讓國會共和黨人無作為,倒不如白宮採取措施應對。

美國一些民權組織就揚言計劃提出訴訟,挑戰拜登政府這項移民法例,情況就好像特朗普政府時期一樣。

但國會共和黨人就批評拜登這項命令來得太遲,或不夠嚴厲,遠遠不如特朗普時代執行的讓物證客留在墨西哥等候審批政策。

他們也都指責拜登政府與參議院民主黨人,故意拖延眾議院共和黨人去年已經通過的《鞏固邊界法案》。

另一方面,參議院部份共和黨人也多次阻撓兩黨達成邊境安全法案協議,情況反映兩院兩黨都有人在大選年,不想對方在邊境安全問題上得分。

數據顯示,在南部美墨邊境,單是去年12月,就有破紀錄接近25萬名偷渡客湧入美國,近期邊境偷渡人數驟降,在4月,無證客人數大幅減半,已降至大約13萬人。

