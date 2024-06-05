【全國新聞】拜登簽署行政命令 管制美墨邊境的無證客人數（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二簽署行政命令，管制美墨邊境的無證客人數，當中包括嚴格限制尋求庇護的申請，法例週二晚午夜生效。

面對今年11月大選臨近，拜登加緊改革移民政策，他週二宣布簽署行政命令，去管制在美墨邊界非法入境的無證客人數。

拜登指出，現行的移民系統破碎，因此有需要管制美墨邊境無證客的流入，而美國也會繼續與墨西哥合作，去限制無證客的大量湧入。

拜登說：「將限制無證客在美國南部邊界獲得庇護，除非在入境後，他們通過合法程序尋求庇護，而那些尋求合法來美國的人，例如透過預約來到一個入境港，庇護仍會提供給他們。」

拜登這項行政命令包含，當每天無證客人數超過2,500人時，就會暫停庇護申請、無證客將會被遣返墨西哥或原居地、只有無人陪同的兒童或在原居地將受到檢控和迫害的人才可獲豁免。

此外，已經入境尋求庇護的人，也必須自行說明遣返所引起的恐懼，及必須接受庇護以外其他項目的檢驗，而這些項目的門檻更高，更難合資格申請，因此移民權益人士指，這些措施加起來等如對偷渡客暫停實施庇護。

部份國會民主黨人就批評，這項法令與前總統熱朗普實施的差不多，令人失望，但也有民主黨人支持，好像阿里桑那州聯邦參議員Mark Kelly就表示，與其讓國會共和黨人無作為，倒不如白宮採取措施應對。

美國一些民權組織就揚言計劃提出訴訟，挑戰拜登政府這項移民法例，情況就好像特朗普政府時期一樣。

但國會共和黨人就批評拜登這項命令來得太遲，或不夠嚴厲，遠遠不如特朗普時代執行的讓物證客留在墨西哥等候審批政策。

他們也都指責拜登政府與參議院民主黨人，故意拖延眾議院共和黨人去年已經通過的《鞏固邊界法案》。

另一方面，參議院部份共和黨人也多次阻撓兩黨達成邊境安全法案協議，情況反映兩院兩黨都有人在大選年，不想對方在邊境安全問題上得分。

數據顯示，在南部美墨邊境，單是去年12月，就有破紀錄接近25萬名偷渡客湧入美國，近期邊境偷渡人數驟降，在4月，無證客人數大幅減半，已降至大約13萬人。

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