【灣區新聞】熱浪籠罩灣區 某些地方料出現過百度高溫

【KTSF 周正鈞報導】

熱浪籠罩美國西部，星期二開始到達灣區，灣區某些地方會進入近三位數的高溫天氣，沿海地區溫度亦將達到華氏80多度。

國家氣象局表示，從星期二上午8點到星期四午夜，Sonoma沿海山脈、北灣內陸山區和山谷，以及東灣山丘和山谷，將會納入高溫警報範圍。

星期二的高溫，預計會遠遠超過6月初的正常温度，沿海地區將達到70到80多度，灣區邊緣地區的高溫將在80到90度之間，內陸地區的溫度就更會升至90到100度之間。

灣區更內陸的地區，因為受到三角洲、中央山谷和內華達山麓地區的危險高溫影響，當局也由星期二上午11點，到星期四晚上8點發佈極端高溫警告，各地區將開設降溫中心，為家中沒有冷氣的居民提供幫助。

氣象局表示，這次高溫是由一個被不同強度的低壓系統包圍，幾乎沒有流動的高氣壓系統帶來，預計要到週末，加州才會有微弱上層氣流抵達，帶來海風，為陸地降溫。

至於想趁熱浪前往海邊避暑的人也要注意，從星期三早上到星期四，整個灣區沿岸從Point Reyes到Southern Monterey海灣以南，及Big Sur海岸，海灘危險警告將會生效，沿海的西北湧浪，將會形成15到20英尺高的巨浪，並帶來「暗湧」的風險，這類洶湧波浪可以將人由岩石、防波堤和海灘拉入水中，當局建議，沒有經驗的遊泳者被不要下水。

氣象局建議在高溫地區的群眾保持水分，喝足夠的水，穿輕便淺色的衣服，減少在戶外的時間或待在陰涼處，絕不要將人或寵物留在車內，如果前往海邊或泳池，應該使用防曬霜。

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