【灣區新聞】熱浪籠罩灣區 某些地方料出現過百度高溫

【KTSF 周正鈞報導】

熱浪籠罩美國西部,星期二開始到達灣區,灣區某些地方會進入近三位數的高溫天氣,沿海地區溫度亦將達到華氏80多度。

國家氣象局表示,從星期二上午8點到星期四午夜,Sonoma沿海山脈、北灣內陸山區和山谷,以及東灣山丘和山谷,將會納入高溫警報範圍。

星期二的高溫,預計會遠遠超過6月初的正常温度,沿海地區將達到70到80多度,灣區邊緣地區的高溫將在80到90度之間,內陸地區的溫度就更會升至90到100度之間。

灣區更內陸的地區,因為受到三角洲、中央山谷和內華達山麓地區的危險高溫影響,當局也由星期二上午11點,到星期四晚上8點發佈極端高溫警告,各地區將開設降溫中心,為家中沒有冷氣的居民提供幫助。

氣象局表示,這次高溫是由一個被不同強度的低壓系統包圍,幾乎沒有流動的高氣壓系統帶來,預計要到週末,加州才會有微弱上層氣流抵達,帶來海風,為陸地降溫。

至於想趁熱浪前往海邊避暑的人也要注意,從星期三早上到星期四,整個灣區沿岸從Point Reyes到Southern Monterey海灣以南,及Big Sur海岸,海灘危險警告將會生效,沿海的西北湧浪,將會形成15到20英尺高的巨浪,並帶來「暗湧」的風險,這類洶湧波浪可以將人由岩石、防波堤和海灘拉入水中,當局建議,沒有經驗的遊泳者被不要下水。

氣象局建議在高溫地區的群眾保持水分,喝足夠的水,穿輕便淺色的衣服,減少在戶外的時間或待在陰涼處,絕不要將人或寵物留在車內,如果前往海邊或泳池,應該使用防曬霜。

