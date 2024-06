【KTSF】

根據聯邦勞工部統計,4月份職位空缺有806萬份,跌至三年多以來最低水平,即是疫情緩和、經濟重開以來的最低水平,也比市場預期的數目,以及比3月份的835萬份為少。

4月份的招聘率是3.6%,與3月份一樣沒有變動,而辭職率就穩定,保持在2.2%。

經濟專家指出,職位空缺減少,反映出在未來幾個月,預測招聘速度也會減慢,不過裁員人數就保持在低水平,因此淨職位增長應該繼續向好。

投資者正密切留意這份報告,以及其他主要的勞工市場數據,以便進一步了解是否有跡象顯示,冷卻的勞工需求有助於舒緩通脹壓力,從而加強開始減息的機會。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。