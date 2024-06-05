【灣區新聞】上週免費領養日 加州逾2,300隻動物找到新家（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州超過170個寵物收容所在上個週末舉行免費領養日，有超過2,300隻動物被領養，收容所專員表示，事後認為寵物不適合自己，而要把寵物送回來的話，收容所也不會計較，並表示這也可以幫助這些動物找到更適合牠們的家。

在過去的週末，舊金山的防止虐待動物協會SPCA有52隻貓和24隻狗被人領養，打破該協會單日領養的記錄，全加州則有超過2,300隻動物在這活動中找到新家。

動物收容所專員表示，在領養之前會和主人輔導，了解他們的生活方式、住所環境和鄰居問題等，推薦適合領養的寵物，但只要有身份證和住址，18歲以上的人士都能夠領養寵物。

收容所指出，有些人會把領養的寵物再送回來，他們會向主人了解問題出在哪裡，要是動物有行為上的問題，收容所會提出一些可以幫助主人和動物的資源，而要是寵物健康問題的話，當局則可以介紹寵物醫院，並能夠找這方面的財政補助。

舊金山SPCA拯救與福利辦公室主任Anne Moellering說：「要是基本上來說，個別寵物確實不適合自己的話，把寵物送回來並不是問題，最重要的是怎樣的環境對你和動物最好，我們能夠從主人那邊學到的是，關於這隻動物的資料，所以當人們把寵物送回來的時候，我們會從主人了解動物的性格，這樣一來，在找下一位主人的時候，就有關於這寵物更充足的資訊。」

SPCA表示，民眾在這個月裡領養寵物的話，要是狗兒年齡是五個月以上，仍舊不需要收費。

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