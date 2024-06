【灣區新聞】上週免費領養日 加州逾2,300隻動物找到新家（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州超過170個寵物收容所在上個週末舉行免費領養日,有超過2,300隻動物被領養,收容所專員表示,事後認為寵物不適合自己,而要把寵物送回來的話,收容所也不會計較,並表示這也可以幫助這些動物找到更適合牠們的家。

在過去的週末,舊金山的防止虐待動物協會SPCA有52隻貓和24隻狗被人領養,打破該協會單日領養的記錄,全加州則有超過2,300隻動物在這活動中找到新家。

動物收容所專員表示,在領養之前會和主人輔導,了解他們的生活方式、住所環境和鄰居問題等,推薦適合領養的寵物,但只要有身份證和住址,18歲以上的人士都能夠領養寵物。

收容所指出,有些人會把領養的寵物再送回來,他們會向主人了解問題出在哪裡,要是動物有行為上的問題,收容所會提出一些可以幫助主人和動物的資源,而要是寵物健康問題的話,當局則可以介紹寵物醫院,並能夠找這方面的財政補助。

舊金山SPCA拯救與福利辦公室主任Anne Moellering說:「要是基本上來說,個別寵物確實不適合自己的話,把寵物送回來並不是問題,最重要的是怎樣的環境對你和動物最好,我們能夠從主人那邊學到的是,關於這隻動物的資料,所以當人們把寵物送回來的時候,我們會從主人了解動物的性格,這樣一來,在找下一位主人的時候,就有關於這寵物更充足的資訊。」

SPCA表示,民眾在這個月裡領養寵物的話,要是狗兒年齡是五個月以上,仍舊不需要收費。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。