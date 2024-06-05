【全國新聞】紐約情侶湖邊釣魚 竟釣上載有十萬元鈔票的保險箱

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紐約一對情侶 上週五在法拉盛區一個公園的湖邊釣魚時，竟然釣上來一個保險箱，裡面更是價值十萬元的百元鈔票。

喜歡磁力釣魚的James Kane，經常在社交媒體上分享他在紐約市各地下水道釣出千奇百怪的物品，例如腳踏車、槍枝、手榴彈、珠寶，以及各種垃圾，不過他沒想到上週五竟然釣到「大魚」。

Kane說：「我感覺到某種硬擊，是物體連接到磁鐵時發出的咔嗒聲，並且知道是有重量的，一旦看到它浮出水面，那是一個盒子，金屬盒就會是保險箱，我非常興奮，我們以前也發現過保險箱，總是希望裡面有很酷的東西。」

磁力釣魚顧名思義，是用一塊大磁鐵和一條繩子，深入水底去吸取目標，他的女友幫他拍攝了這段影片，打開保險箱之後，雖然都是骯髒的物件，但仔細看卻發現有驚喜。

這對情侶估計保險箱內，大約有十萬元鈔票，雖然都已經損壞，還是可以兌換。

Barbi Agostini說：「當我看到一百元鈔票，還有捆鈔條，我說不出話來，我不相信是真的，然後他又拿出第二捆。」

這批鈔票上有3D安全辨認絲線，表明屬於最近的年份，保險箱則沒有任何合法所有者的線索，這對情侶說，他們打電話給警方通報這個發現，警方表示沒有犯罪證據。

Kane說：「紐約市警局釋出消息之後，經過進一步調查，沒辦法做為案件證據，於是就給了我們，我猜你可以稱之為發現者擁有者的情况，沒有涉及任何犯罪的證據。」

不過紐約市警局並未回應確認這一說法。

這對情侶表示，打算將這筆濕漉漉的錢送去首都華盛頓聯邦財政部雕刻與印刷局，因為這個機構是唯一可以兌換這些破損鈔票的地方，又說打算將這筆錢購買新車以及升格其頻道的設備。

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