【全國新聞】紐約情侶湖邊釣魚 竟釣上載有十萬元鈔票的保險箱

紐約一對情侶 上週五在法拉盛區一個公園的湖邊釣魚時,竟然釣上來一個保險箱,裡面更是價值十萬元的百元鈔票。

喜歡磁力釣魚的James Kane,經常在社交媒體上分享他在紐約市各地下水道釣出千奇百怪的物品,例如腳踏車、槍枝、手榴彈、珠寶,以及各種垃圾,不過他沒想到上週五竟然釣到「大魚」。

Kane說:「我感覺到某種硬擊,是物體連接到磁鐵時發出的咔嗒聲,並且知道是有重量的,一旦看到它浮出水面,那是一個盒子,金屬盒就會是保險箱,我非常興奮,我們以前也發現過保險箱,總是希望裡面有很酷的東西。」

磁力釣魚顧名思義,是用一塊大磁鐵和一條繩子,深入水底去吸取目標,他的女友幫他拍攝了這段影片,打開保險箱之後,雖然都是骯髒的物件,但仔細看卻發現有驚喜。

這對情侶估計保險箱內,大約有十萬元鈔票,雖然都已經損壞,還是可以兌換。

Barbi Agostini說:「當我看到一百元鈔票,還有捆鈔條,我說不出話來,我不相信是真的,然後他又拿出第二捆。」

這批鈔票上有3D安全辨認絲線,表明屬於最近的年份,保險箱則沒有任何合法所有者的線索,這對情侶說,他們打電話給警方通報這個發現,警方表示沒有犯罪證據。

Kane說:「紐約市警局釋出消息之後,經過進一步調查,沒辦法做為案件證據,於是就給了我們,我猜你可以稱之為發現者擁有者的情况,沒有涉及任何犯罪的證據。」

不過紐約市警局並未回應確認這一說法。

這對情侶表示,打算將這筆濕漉漉的錢送去首都華盛頓聯邦財政部雕刻與印刷局,因為這個機構是唯一可以兌換這些破損鈔票的地方,又說打算將這筆錢購買新車以及升格其頻道的設備。

