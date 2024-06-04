【全國新聞】拜登兒子亨特擁槍案開審 選出12名陪審員

June 4, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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(ABC News)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登的兒子亨特被控的擁槍案在達拉華州開審，週一首先選出12名陪審員。

亨特拜登被控三項聯邦刑事重罪，都是關於他在2018年時，涉嫌在吸食違禁品期間非法購買和藏有槍支，違反聯邦法例。

有前檢控官表示，問題在於，亨特拜登擁槍十天期間他是否有吸毒。

這宗案由特別檢察官David Weiss提出起訴，週一第一天開審，選出六男六女陪審團，第一夫人Jill Biden也陪同亨特出席審訊。

亨特已經在去年9月否認控罪，雖然他曾經公開透露有吸毒和酗酒上癮問題。

今次是美國史上首次出現，現任總統的孩子面對刑事審訊，總統拜登週一沒有現身法庭，但他發表聲明說，身為總統，不會也將不會評論正在審訊的聯邦案件，但作為父親，對他的兒子是充滿無限的愛、信心和尊重，以及給予全力支持。

如果被定罪，亨特拜登可能面對最高25年監禁。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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