【灣區新聞】東灣Livermore山火七成多受害 成為今年以來加州最大山火

【KTSF 周正鈞報導】

踏入山火季節,東灣Livermore與內陸城市Tracy之間的山頭週末就爆發山火,並迅速成為今年以來加州最大的山火,火場面積達14,168英畝,即大約10個美式足球場大,目前有75%受控,週一580號公路重開,當地一些居民也在疏散令解除後回到家中。

疏散居民Nayana Goolore說:「我告訴我的父母我們必須馬上走,因為我看到非常大火。」

Goolore和家人在疏散令解除後返回家中。

Goolore說:「我非常害怕,因為火場距離我家只有一英里。」

他們一家三口,上個月才剛搬進在Tracy的新家。

他們對面的鄰居,上週才剛搬進去

疏散家庭Krishnasagar Vemurakond說:「我們清楚地看到了火,早些時候,我們可以看到已變黃的草,而現在一切都燒焦了,變成了黑色。」

Corral山火在週六下午爆發,當日陣風風速接近每小時60英里,火乘風勢迅速蔓延,並增加救火的難度。

不過星期日風速減弱,消防員可以進行空中滅火,並且地面的滅火隊,能更好地控制火勢。

加州消防局發言人Cecile Juliette說:「如果大家在尋找信號,要求高峰火災活動做準備,現在是時候準備,這就是信號。」

Juliette指,本週天氣變熱,火災危險也會增加。

Juliette說:「僅僅因為我們,過往幾年火災活動較少,不代表今年不會發生任何事情。」

在6月初看到這樣的火災季節開始,肯定是一個要保持警惕的信號。

Goolore說:「我們應該更有準備,把所有的文件放在一個地方,把所有的行李箱和所有重要的東西都放在一個地方。」

