【灣區新聞】東灣Livermore山火七成多受害 成為今年以來加州最大山火

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【KTSF 周正鈞報導】

踏入山火季節，東灣Livermore與內陸城市Tracy之間的山頭週末就爆發山火，並迅速成為今年以來加州最大的山火，火場面積達14,168英畝，即大約10個美式足球場大，目前有75%受控，週一580號公路重開，當地一些居民也在疏散令解除後回到家中。

疏散居民Nayana Goolore說：「我告訴我的父母我們必須馬上走，因為我看到非常大火。」

Goolore和家人在疏散令解除後返回家中。

Goolore說：「我非常害怕，因為火場距離我家只有一英里。」

他們一家三口，上個月才剛搬進在Tracy的新家。

他們對面的鄰居，上週才剛搬進去

疏散家庭Krishnasagar Vemurakond說：「我們清楚地看到了火，早些時候，我們可以看到已變黃的草，而現在一切都燒焦了，變成了黑色。」

Corral山火在週六下午爆發，當日陣風風速接近每小時60英里，火乘風勢迅速蔓延，並增加救火的難度。

不過星期日風速減弱，消防員可以進行空中滅火，並且地面的滅火隊，能更好地控制火勢。

加州消防局發言人Cecile Juliette說：「如果大家在尋找信號，要求高峰火災活動做準備，現在是時候準備，這就是信號。」

Juliette指，本週天氣變熱，火災危險也會增加。

Juliette說：「僅僅因為我們，過往幾年火災活動較少，不代表今年不會發生任何事情。」

在6月初看到這樣的火災季節開始，肯定是一個要保持警惕的信號。

Goolore說：「我們應該更有準備，把所有的文件放在一個地方，把所有的行李箱和所有重要的東西都放在一個地方。」

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