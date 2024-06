【香港新聞】六四紀念日 香港警方銅鑼灣截查途人

【有線新聞】

香港警方全日在銅鑼灣一帶佈防,晚上有人試圖在維園點起燭光及開著手機照明燈,被警員勸止,又在北角及灣仔拘捕兩男兩女,其中一名68歲女子在怡和街叫口號,涉嫌違反《維護國家安全條例》煽動罪。警務處副處長簡啟恩、國家安全處處長江學禮到場巡視。

維園告士打道出入口,有身穿防刺背心的警員在場戒備。有市民點起燭光,警員就立即上前跟進,將他們帶到一邊問話,之後放行。

Thomas說:「就是蠟燭,沒有其他東西。(燃點了多久?)一分鐘左右,警察就衝過來,叫我弄熄蠟燭,都沒有解釋原因。有問警察可否悼念,他們說危險。」

有市民開著手機照明燈,亦有人聲稱用手機看六四相關片段被警員勸止、問話及記下個人資料後獲放行,楊先生說:「我都不知道為何截查我,我只是自己看手機,紀念一些逝去的人,很多人想來,但他們負擔大不能來。」

德國領事、荷蘭領事、歐盟駐港澳辦事處副主任都在維園出現,他們圍繞足球場範圍走了一圈,警員一直在旁視察。

在銅鑼灣東角道及記利佐治街全日都有警員戒備,劍齒虎裝甲車連續兩日巡邏,警員逐一查問來採訪的記者點算人數。有市民手持一本解讀國安法書本,警員上前警告引起鼓譟,部分人被帶上警車。20多名警員又一字排開,要求在場人士回到行人路上,警方說會根據公共安全及國家安全的威脅適當調配警力。

