【有線新聞】

週二是六四事件35周年,香港行政長官李家超被問到「六四」是否已成為禁語,市民晚上若到維園一帶點蠟燭警方會否阻止?他只重申所有公眾活動必須守法。

李家超說:「香港的法例清晰頒令讓所有人知道,包括我們的公安條例、包括香港的國安法、包括維護國家安全條例等,所有活動都受相關法例規管,任何活動都必須守法。我警惕香港仍有力量嘗試破壞香港的穩定和嘗試破壞國家安全,我們要小心有人騎劫議題,借題發揮去『搞事』。」

