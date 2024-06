【全國新聞】特朗普曾推動禁TikTok 週六卻開設個人帳戶

【全國新聞】

前總統特朗普在任時曾簽署行政命令,嘗試推動美國禁止使用中國社交應用程式TikTok,但是特朗普週六突然開設TikTok個人帳戶。

特朗普週六突然開設TikTok個人帳戶,並發佈一段在新澤西州觀看終極格鬥冠軍賽UFC後的影片,在影片中,特朗普稱,能夠使用TikTok應用程式是一種榮幸。

特朗普在競選期間,往往利用觀看格鬥的畫面,營造自己強壯的影像,吸引平時不關心政治或傳統新聞的網民。

截至週日中午,特朗普在TikTok已經累積超過250萬名粉絲,而第一段影片,已經有超過260萬個讚好和4500萬觀看次數。

特朗普任職總統期間,曾多次批評TikTok平台,並多次攻擊TikTok及其母公司與中國的關係,並於2020年試圖透過行政命令,禁止在美國使用TikTok平台,但遭法院頒令阻止。

直到今年初,特朗普雖然仍然認為TikTok存在國安風險,但不贊成禁用TikTok,原因是會有利於另一個平台Facebook,特朗普一直指控2020年落敗拜登,是由於Facebook社交平台的言論。

特朗普競選團隊發言人回應指,團隊不會放棄任何陣線,將持續接觸更多年輕觀眾,他聲稱年輕人喜歡支持特朗普和反對拜登的內容。

現任總統拜登早前同意,若果TikTok在限期內不剝離中國母公司字節跳動,則會於美國禁止TikTok,並已簽署相關法案。

不過拜登的連任競選團隊,今年2月在美式足球超級盃比賽當晚亦加入了TikTok,分析相信,兩人都希望吸引年輕選民。

