【全國新聞】特朗普曾推動禁TikTok 週六卻開設個人帳戶

June 3, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【全國新聞】

前總統特朗普在任時曾簽署行政命令，嘗試推動美國禁止使用中國社交應用程式TikTok，但是特朗普週六突然開設TikTok個人帳戶。

特朗普週六突然開設TikTok個人帳戶，並發佈一段在新澤西州觀看終極格鬥冠軍賽UFC後的影片，在影片中，特朗普稱，能夠使用TikTok應用程式是一種榮幸。

特朗普在競選期間，往往利用觀看格鬥的畫面，營造自己強壯的影像，吸引平時不關心政治或傳統新聞的網民。

截至週日中午，特朗普在TikTok已經累積超過250萬名粉絲，而第一段影片，已經有超過260萬個讚好和4500萬觀看次數。

特朗普任職總統期間，曾多次批評TikTok平台，並多次攻擊TikTok及其母公司與中國的關係，並於2020年試圖透過行政命令，禁止在美國使用TikTok平台，但遭法院頒令阻止。

直到今年初，特朗普雖然仍然認為TikTok存在國安風險，但不贊成禁用TikTok，原因是會有利於另一個平台Facebook，特朗普一直指控2020年落敗拜登，是由於Facebook社交平台的言論。

特朗普競選團隊發言人回應指，團隊不會放棄任何陣線，將持續接觸更多年輕觀眾，他聲稱年輕人喜歡支持特朗普和反對拜登的內容。

現任總統拜登早前同意，若果TikTok在限期內不剝離中國母公司字節跳動，則會於美國禁止TikTok，並已簽署相關法案。

不過拜登的連任競選團隊，今年2月在美式足球超級盃比賽當晚亦加入了TikTok，分析相信，兩人都希望吸引年輕選民。

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