南灣Gilroy一所高中發生傷人案,警方拘捕一名少年。

警方表示,週三中午接報位於Day Road 850號的Christopher高中發生傷人案,初步調查顯示,兩名男學生在學校更衣室打架,其中一名學生拔刀刺傷了另一名學生。

學校職員和駐校園的一名警員介入,傷者送院治療,而拔刀的少年當場被捕,並送往Santa Clara縣少年拘留所。

