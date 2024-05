【灣區新聞】奧克蘭宣佈出售奧克蘭運動場 彌補1.77億美元赤字

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市宣佈將出售奧克蘭運動場,用作彌補1.77億美元的預算赤字。

奧克蘭市府將以至少1.05億美元的價格,將市府擁有的運動場股份,出售給非裔美國人體育和娛樂集團,交易完成後將會代表著該市將會結束幾十年運動場的擁有權。

