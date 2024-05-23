【灣區新聞】奧克蘭宣佈出售奧克蘭運動場 彌補1.77億美元赤字

May 23, 2024 新聞, 灣區新聞

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(Quintin Soloviev / CC BY 4.0 DEED)

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奧克蘭（屋崙）市宣佈將出售奧克蘭運動場，用作彌補1.77億美元的預算赤字。

奧克蘭市府將以至少1.05億美元的價格，將市府擁有的運動場股份，出售給非裔美國人體育和娛樂集團，交易完成後將會代表著該市將會結束幾十年運動場的擁有權。

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