【灣區新聞】Alameda縣地檢處指控多間保險公司壓低重建估價致理賠額不足（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Alameda縣地檢處宣布起訴多間保險公司,包括Farmers,指控他們刻意壓低加州屋主重建房屋的估價,導致理賠額不足。

Alameda縣地檢官Pamela Price發表聲明表示,起訴的保險公司,佔加州房屋保險市場的15%,其中包括Farmers保險公司。

聲明中指,控這些公司提供的重建房屋估價不準確,和遠低於在實際情況下,房子在受災後重建所需要的錢,這違反了加州保險法例中的規定,就是保險公司的理賠額度,必須涵蓋重建整間房子的費用。

地檢處表示,這些公司用第三方的軟件,只是用房子的郵區號碼,而不是根據房子的實價設定保額,刻意壓低保費來賺取更多的生意,但要是真的出現災難的話,並不會給足所需的全部重建費用。

訴訟要該保險公司給予屋主正確的屋價評估,從中設定正確的保額,讓屋主獲得確實的資訊,做出能夠保護自己和物業的決定。

