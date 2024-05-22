【灣區新聞】Alameda縣地檢處指控多間保險公司壓低重建估價致理賠額不足（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

Alameda縣地檢處宣布起訴多間保險公司，包括Farmers，指控他們刻意壓低加州屋主重建房屋的估價，導致理賠額不足。

Alameda縣地檢官Pamela Price發表聲明表示，起訴的保險公司，佔加州房屋保險市場的15%，其中包括Farmers保險公司。

聲明中指，控這些公司提供的重建房屋估價不準確，和遠低於在實際情況下，房子在受災後重建所需要的錢，這違反了加州保險法例中的規定，就是保險公司的理賠額度，必須涵蓋重建整間房子的費用。

地檢處表示，這些公司用第三方的軟件，只是用房子的郵區號碼，而不是根據房子的實價設定保額，刻意壓低保費來賺取更多的生意，但要是真的出現災難的話，並不會給足所需的全部重建費用。

訴訟要該保險公司給予屋主正確的屋價評估，從中設定正確的保額，讓屋主獲得確實的資訊，做出能夠保護自己和物業的決定。

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