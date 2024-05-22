【全國新聞】拜登政府將釋放戰略儲備石油以降低汽油售價（視頻）

May 22, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 張麗月報導】

拜登政府在夏季來臨之前釋放100萬桶戰略儲備石油，來降低汽油售價。

聯邦能源部長Jennifer Granholm週二發表聲明說，在下星期一亡兵紀念日至7月4日國慶日期間，拜登政府將會從東北部地區儲存的戰略儲備石油，釋放100萬桶來降低汽油售價，以及確保該地區有足夠石油供應。

由於石油出口國組織OPEC減產，以及擔心以哈戰爭，可能會觸發中東地區更廣泛的衝突，從而干擾到石油供應，這些因素導致油價飆升，今年以來，汽油期貨價格已升了近兩成。

汽油售價近幾個星期以來已經略為回落，根據美國汽車協會（AAA），週二全國普通裝汽油售價平均每加侖是3.59元，略為低過上個月的售價，但就比一年前的平均售價高出大約4個仙。

至於舊金山有些油站的汽油售價，每加侖仍然徘徊在大約5.5元。

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