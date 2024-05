【全國新聞】拜登政府將釋放戰略儲備石油以降低汽油售價（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

拜登政府在夏季來臨之前釋放100萬桶戰略儲備石油,來降低汽油售價。

聯邦能源部長Jennifer Granholm週二發表聲明說,在下星期一亡兵紀念日至7月4日國慶日期間,拜登政府將會從東北部地區儲存的戰略儲備石油,釋放100萬桶來降低汽油售價,以及確保該地區有足夠石油供應。

由於石油出口國組織OPEC減產,以及擔心以哈戰爭,可能會觸發中東地區更廣泛的衝突,從而干擾到石油供應,這些因素導致油價飆升,今年以來,汽油期貨價格已升了近兩成。

汽油售價近幾個星期以來已經略為回落,根據美國汽車協會(AAA),週二全國普通裝汽油售價平均每加侖是3.59元,略為低過上個月的售價,但就比一年前的平均售價高出大約4個仙。

至於舊金山有些油站的汽油售價,每加侖仍然徘徊在大約5.5元。

