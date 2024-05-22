【全國新聞】特朗普掩口費案辯方完成舉證 陪審團下週退庭商議

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【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普被控的涉嫌偽造商業文件的「掩口費刑事案」接近尾聲，辯方週二完成舉證，但特朗普沒有作證，下星期陪審員就會退庭商議。

本案辯方傳召兩名證人作證，其中一人是前任聯邦檢察官，他主要是攻擊控方關鍵證人提供的證詞是否可靠，之後特朗普的律師團隊就宣布作證完畢。

至於控方也在週一完成舉證，期間曼克頓地檢署在過去15天，曾經傳召20個證人作證。

陪審員也可以休假一星期，直至下星期二會作出結案陳詞，但控辯雙方的律師團隊，將會重返法庭去討論，法官應該如何指示陪審員商議案件，譬如法例如何適用於證據和證詞上，特別是在用詞的選擇、法律詞彙，以及與競選相關議題的描述方面都需要針酌。

特朗普是第一位前任總統面對刑事檢控，他在本案中一共面對34項偽造商業文件的刑事控罪，他被控透過私人律師Michael Cohen支付13萬元掩扣費給成人電影女星Stormy Daniels，叫Daniels不要爆料關於她與特朗普之間的桃色關係，以免影響特朗普2016年大選的選情。

Cohen是本案最關鍵證人，他指證特朗普知情，辯方一直質疑他的誠信。

他週一在法庭上承認有從特朗普組織偷過錢，這一點被視為重創他本人的誠信，很可能會令本案陪審團無法做出一致的裁定，而令審訊無效。

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