【全國新聞】全美水資源設施遭黑客攻擊日益嚴重（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦環保局週一警告說,全美的水資源設施遇到黑客攻擊的情況日益嚴重,官員點名中國俄羅斯和伊朗,正積極尋找方法令美國的關鍵基礎設施,包括供水系統和污水處理系統不能正常運作,因此環保局發出執法警報,促請各地水務局立即採取行動,去保護全國的食水。

環保局指出,私人組織或個人企圖入侵供水系統的電腦網絡,或發動網路攻擊已經不是新鮮事,近期就發現黑客瞄準攻擊食水設施的運作。

環保局又說,近期的黑客攻擊,許多有政府在背後支持,目的就是要破壞安全食水供應給住宅和商業。

環保局特別點名中國、俄羅斯和伊朗正積極尋求破壞美國的關鍵基建設施,包括供水系統和污水處理系統。

環保局表示,去年接受聯邦官員檢查的公共設施中,約有七成是違反標準,未能有效防止網路黑客攻擊的威脅。

當局指出,一些水務局連基本要求都達不到,包括沒有更改設定密碼(default password),或沒有更新資料,令前任僱員仍然可以進入電腦系統。

環保局又說,水務局經常依靠電腦軟件,去操作食水處理廠和供水系統,因此如何去保護資訊科技和管控過程至關重要。

當局促請水資源系統不論大小,都必須改善和提高有效的保護措施,去防止網路攻擊。

當局又說,近期來自一些敵對國家,好像俄羅斯和伊朗發動的網路攻擊,已影響到美國大大小小的水資源系統,而這些受到網路攻擊的影響,可能包括中斷食水的處理和儲存、破壞水泵和閥門,以及改變化學物質水平至危險程度等。

Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。