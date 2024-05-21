【全國新聞】全美水資源設施遭黑客攻擊日益嚴重（視頻）

May 21, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 張麗月報導】

聯邦環保局週一警告說，全美的水資源設施遇到黑客攻擊的情況日益嚴重，官員點名中國俄羅斯和伊朗，正積極尋找方法令美國的關鍵基礎設施，包括供水系統和污水處理系統不能正常運作，因此環保局發出執法警報，促請各地水務局立即採取行動，去保護全國的食水。

環保局指出，私人組織或個人企圖入侵供水系統的電腦網絡，或發動網路攻擊已經不是新鮮事，近期就發現黑客瞄準攻擊食水設施的運作。

環保局又說，近期的黑客攻擊，許多有政府在背後支持，目的就是要破壞安全食水供應給住宅和商業。

環保局特別點名中國、俄羅斯和伊朗正積極尋求破壞美國的關鍵基建設施，包括供水系統和污水處理系統。

環保局表示，去年接受聯邦官員檢查的公共設施中，約有七成是違反標準，未能有效防止網路黑客攻擊的威脅。

當局指出，一些水務局連基本要求都達不到，包括沒有更改設定密碼（default password），或沒有更新資料，令前任僱員仍然可以進入電腦系統。

環保局又說，水務局經常依靠電腦軟件，去操作食水處理廠和供水系統，因此如何去保護資訊科技和管控過程至關重要。

當局促請水資源系統不論大小，都必須改善和提高有效的保護措施，去防止網路攻擊。

當局又說，近期來自一些敵對國家，好像俄羅斯和伊朗發動的網路攻擊，已影響到美國大大小小的水資源系統，而這些受到網路攻擊的影響，可能包括中斷食水的處理和儲存、破壞水泵和閥門，以及改變化學物質水平至危險程度等。

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