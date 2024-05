【灣區新聞】灣區房屋建造量經歷兩年上調後 2023年出現下滑（視頻）

【KTSF】

灣區的房屋建造量經歷兩年的上調後,在2023年出現下滑,主要由於發展商面臨更高昂的借貸成本,以及勞工薪酬和建築物料價格上調。

根據The Mercury News引述加州房屋局的數據,去年,灣區有5個縣批出的建築許可證下跌一成,由18,457張減至16,535張。

根據數據,聖荷西去年共發出3,104張建築許可證,是全灣區最多,緊接是舊金山(三藩市)有3,055張,Santa Rosa市有1,708張。

但小城市在實現建築目標的表現卻較差,在灣區9縣的102個司法轄區中,有40個只發出50張建築許可證,而有些城市,例如Foster City、Albany、Sausalito和Hercules,只發出少於10張許可證,而且只是建造姻親單位。

東灣Alameda縣是去年有最多房屋落成的縣,共建造5,586個單位,當中主要為中位收入的家庭而建。

而南灣Santa Clara縣則是批出最多建築許可證的縣,這意味如所有建築項目都如期興建,Santa Clara縣今年竣工的房屋單位,將會超過Alameda縣。

房屋建造量下滑,主要由於發展商在面臨融資困難下,減少建造擁有多個單位的住屋,而姻親單位的建造量過去3年持續穩定。

至2031年,灣區9縣估計將會落成的44萬個房屋單位中,有18萬個估計是可負擔單位。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。