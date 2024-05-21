【灣區新聞】灣區房屋建造量經歷兩年上調後 2023年出現下滑（視頻）

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灣區的房屋建造量經歷兩年的上調後，在2023年出現下滑，主要由於發展商面臨更高昂的借貸成本，以及勞工薪酬和建築物料價格上調。

根據The Mercury News引述加州房屋局的數據，去年，灣區有5個縣批出的建築許可證下跌一成，由18,457張減至16,535張。

根據數據，聖荷西去年共發出3,104張建築許可證，是全灣區最多，緊接是舊金山（三藩市）有3,055張，Santa Rosa市有1,708張。

但小城市在實現建築目標的表現卻較差，在灣區9縣的102個司法轄區中，有40個只發出50張建築許可證，而有些城市，例如Foster City、Albany、Sausalito和Hercules，只發出少於10張許可證，而且只是建造姻親單位。

東灣Alameda縣是去年有最多房屋落成的縣，共建造5,586個單位，當中主要為中位收入的家庭而建。

而南灣Santa Clara縣則是批出最多建築許可證的縣，這意味如所有建築項目都如期興建，Santa Clara縣今年竣工的房屋單位，將會超過Alameda縣。

房屋建造量下滑，主要由於發展商在面臨融資困難下，減少建造擁有多個單位的住屋，而姻親單位的建造量過去3年持續穩定。

至2031年，灣區9縣估計將會落成的44萬個房屋單位中，有18萬個估計是可負擔單位。

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