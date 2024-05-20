【加州新聞】加州保險局官員提醒華裔社區要防範保險詐欺犯罪（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

房屋保險的保費近期不斷飆漲，也使得消費者不得不到處比價，希望找到可負擔的保險，加州保險局官員提醒華裔社區，要防範保險詐欺犯罪，最常見的保險詐欺有哪些？又該如何預防？

您正在尋找心儀的物業保險嗎？加州保險局提醒華裔社區，要注意防範保險詐欺。

加州保險局副保險專員Michael Soller說：「保險詐欺真的造成加州經濟數十億元計的損失，造成商家數十億損失，也造成消費者的損失。」

在目前房屋保險保費持續飆漲的情況下，不少消費者可能會四處比價，希望找到心儀又可負擔的保險，如果是透過保險經紀來買保險，要留意找合資格的保險經紀，那麼該怎麼辨認合格的經紀呢？

Soller說：「首要之務就是上加州保險局的網站，確保這個仲介或賣你保險的人，是完全獲得本局執照的，我們發放加州數萬個保險經紀執照，所以我們有方法核實，也很簡單，你在網站輸入他們的名字查找，找到其公司名字，確保他們有執照，如果他們沒有執照是不允許在加州賣保險的，你不應該跟他們買保險。」

除了確認執照資格，還有哪些可疑之處需要留意呢？

Soller說：「如果你的經紀告訴你，無法提供你保單，這是一個警號，你應該聯繫加州保險局，電話是(800) 927-4357，因為我們會檢視，還有任何似乎嗅起來不對勁，或感覺不對，我們促請你要聯繫我們。」

市面上的保險五花八門，有汽車保險、房屋保險和醫療保險等等，官員說，只要想得到的保險，都有出現保險詐騙的可能。

Soller說：「一些最常見的保險詐欺涉及勞工工傷保險和健保詐欺，涉及汽車車禍，還有設計車禍可能傷及人命，有很多種類，可以說有多少種保險類型，就有多少種的保險詐欺。」

官員特別提到職場上的健保詐欺，提醒消費者詐騙無所不在。

Soller說：「有些案件是雇主誤報員工數目，他們就沒有適當的保險程度，那就意味著員工可能沒有獲得自己認為有涵蓋的保險，如果在工作中受傷，我們看過的例子，公司員工並沒有獲得該有的保險保障，有一家公司是沒有把受傷員工送去看醫生，而是送他們到某人的車庫去治療。」

官員提醒，騙徒下手的對象，通常是長者和移民社區等弱勢人群，要格外提高警覺。

加州保險局會有專門的調查員和執法人員，負責保險相關的詐騙犯罪調查，並與地方檢察官、加州勞工部門等合作，將罪犯繩之以法，並幫助受害人追討回損失，因此呼籲保險詐騙的受害人，一定要向當局通報，電話是(800) 927-4357，網址是www.insurance.ca.gov/

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