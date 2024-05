【加州新聞】加州保險局官員提醒華裔社區要防範保險詐欺犯罪（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

房屋保險的保費近期不斷飆漲,也使得消費者不得不到處比價,希望找到可負擔的保險,加州保險局官員提醒華裔社區,要防範保險詐欺犯罪,最常見的保險詐欺有哪些?又該如何預防?

您正在尋找心儀的物業保險嗎?加州保險局提醒華裔社區,要注意防範保險詐欺。

加州保險局副保險專員Michael Soller說:「保險詐欺真的造成加州經濟數十億元計的損失,造成商家數十億損失,也造成消費者的損失。」

在目前房屋保險保費持續飆漲的情況下,不少消費者可能會四處比價,希望找到心儀又可負擔的保險,如果是透過保險經紀來買保險,要留意找合資格的保險經紀,那麼該怎麼辨認合格的經紀呢?

Soller說:「首要之務就是上加州保險局的網站,確保這個仲介或賣你保險的人,是完全獲得本局執照的,我們發放加州數萬個保險經紀執照,所以我們有方法核實,也很簡單,你在網站輸入他們的名字查找,找到其公司名字,確保他們有執照,如果他們沒有執照是不允許在加州賣保險的,你不應該跟他們買保險。」

除了確認執照資格,還有哪些可疑之處需要留意呢?

Soller說:「如果你的經紀告訴你,無法提供你保單,這是一個警號,你應該聯繫加州保險局,電話是(800) 927-4357,因為我們會檢視,還有任何似乎嗅起來不對勁,或感覺不對,我們促請你要聯繫我們。」

市面上的保險五花八門,有汽車保險、房屋保險和醫療保險等等,官員說,只要想得到的保險,都有出現保險詐騙的可能。

Soller說:「一些最常見的保險詐欺涉及勞工工傷保險和健保詐欺,涉及汽車車禍,還有設計車禍可能傷及人命,有很多種類,可以說有多少種保險類型,就有多少種的保險詐欺。」

官員特別提到職場上的健保詐欺,提醒消費者詐騙無所不在。

Soller說:「有些案件是雇主誤報員工數目,他們就沒有適當的保險程度,那就意味著員工可能沒有獲得自己認為有涵蓋的保險,如果在工作中受傷,我們看過的例子,公司員工並沒有獲得該有的保險保障,有一家公司是沒有把受傷員工送去看醫生,而是送他們到某人的車庫去治療。」

官員提醒,騙徒下手的對象,通常是長者和移民社區等弱勢人群,要格外提高警覺。

加州保險局會有專門的調查員和執法人員,負責保險相關的詐騙犯罪調查,並與地方檢察官、加州勞工部門等合作,將罪犯繩之以法,並幫助受害人追討回損失,因此呼籲保險詐騙的受害人,一定要向當局通報,電話是(800) 927-4357,網址是www.insurance.ca.gov/

