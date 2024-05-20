【灣區新聞】東灣一十字路口交通燈銅線連環失竊 交通燈要換成停車標誌

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東灣奧克蘭（屋崙）一個十字路口的交通燈銅線連環失竊，電箱又受到破壞，當局唯有暫時將涉事的交通燈換成停車標誌。

位於東12街夾16街的十字路口，這個原本應該有交通燈的位置，有居民表示，市府在上星期移除了這個路口的交通燈，改用停車標誌Stop Sign代替，原因是涉事的交通燈銅線連環失竊，電箱亦受到破壞。

根據Google Earth的畫面，這個十字路口原先是這樣，但是居民指交通燈多個月都失靈，紅燈不斷閃爍或完全熄滅。

Mason Yang就住在這個十字路口附近，他表示，停車標誌比壞掉的交通燈好，他歸咎因為交通燈失靈，導致去年一宗交通事故發生，一輛貨車撞倒一間修車行的圍欄。

而修車行負責人Tam Le指，市府嘗試過幾次維修交通燈，但是當維修好後，通常在一星期左右它又會再次熄滅。

Le在這個路口經營修車行超過25年，他與鄰居就將問題歸咎於頻繁發生的銅線盜竊案，他們還聲稱附近的無家可歸者，會從行人路上的市府電箱偷電使用，畫面見到一條連接電箱的電線,連接到一輛露營車。

市府發言人表示，他們嘗試在電箱上放一塊沉重的水泥石，但賊人把電線強行拉出來。

市府指當有人非法盜用電箱電線，交通燈電源就會中斷。

無家可歸營地位於介乎17街夾14街之間的東12街，足足約三個街口，市府曾嘗試清理它，但營地的規模仍不斷擴大。

Le指，東12街很多店舖已經搬走，他不知道可以在這裡留多久，因為一旦營地移到他們店的行人路上，他們就需要搬離。

奧克蘭市府表示，停車標誌是臨時性，但目前未有何時恢復交通燈的時間表。

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