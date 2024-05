【科技新聞】通用汽車在Mountian View成立西岸科技中心（視頻）

【KTSF】

通用汽車(GM)在Mountian View成立西岸科技中心。

通用汽車Mountain View科技中心位於1330 Terra Bella Ave,總面積5萬平方英尺,執行長Mary Barra在啟動創新中心活動中表示,通用汽車希望新的矽谷業務,能幫助公司吸引頂尖人才,為公司生產的汽油動力和電動車帶來更多的創新。

Mountain View創新中心的幾位高層,曾經在Adob​​e和Dropbox擔任過關鍵的職務,顯見通用的野心,要在眾多生產研發電動車的矽谷分一杯羹。

底特律起家的通用汽車並沒有忘本,高層認為底特律是世界最早的矽谷,底特律地區的汽車產業,孕育了數十年的創新,儘管這些技術知識傳統上是針對一系列由內燃機驅動的汽車品牌,而現在車輛變得越來越複雜,一些專家認為,汽車是車輪上的技術中心,甚至是娛樂和資訊中心,所以通用汽車必須保持創新。

但與此同時,通用汽車仍繼續推銷傳統汽車,將推出六款內燃機汽車和六款電動車,其中包括雪佛蘭Equinox。

5月初第一批員工已經進駐Mountain View的辦公大樓,他們是從Palo Alto和Sunnyvale辦公室搬過來的,還會招聘約200名員工。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。