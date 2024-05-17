【科技新聞】通用汽車在Mountian View成立西岸科技中心（視頻）

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通用汽車（GM）在Mountian View成立西岸科技中心。
通用汽車Mountain View科技中心位於1330 Terra Bella Ave，總面積5萬平方英尺，執行長Mary Barra在啟動創新中心活動中表示，通用汽車希望新的矽谷業務，能幫助公司吸引頂尖人才，為公司生產的汽油動力和電動車帶來更多的創新。
Mountain View創新中心的幾位高層，曾經在Adobe和Dropbox擔任過關鍵的職務，顯見通用的野心，要在眾多生產研發電動車的矽谷分一杯羹。
底特律起家的通用汽車並沒有忘本，高層認為底特律是世界最早的矽谷，底特律地區的汽車產業，孕育了數十年的創新，儘管這些技術知識傳統上是針對一系列由內燃機驅動的汽車品牌，而現在車輛變得越來越複雜，一些專家認為，汽車是車輪上的技術中心，甚至是娛樂和資訊中心，所以通用汽車必須保持創新。
但與此同時，通用汽車仍繼續推銷傳統汽車，將推出六款內燃機汽車和六款電動車，其中包括雪佛蘭Equinox。
5月初第一批員工已經進駐Mountain View的辦公大樓，他們是從Palo Alto和Sunnyvale辦公室搬過來的，還會招聘約200名員工。
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