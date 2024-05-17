【全國新聞】亡兵紀念日長周末出遊人數預計將創疫情以來最高紀錄（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

美國汽車協會（AAA）估計，今年的亡兵紀念日長周末，加州將會有565萬人出遊，這是自疫情以來的最高紀錄，出遊民眾需要有一定的準備。

AAA估計，加州今年在亡兵紀念日的出遊民眾，人數會從去年的530萬增加到565萬，當中82%將會開車。

美國汽車協會發言人John Treanor說：「自疫情管控在幾年前放寬以來，我們經歷一次又一次，破紀錄的出遊數字，今年尤其忙碌，國人有出遊度假的渴望，今年的亡兵紀念日長周末，是最佳的度假日。」

Treanor指出，汽油價格比去年同時期稍微低，但國人計劃出遊，也不會被汽油價格所影響。

置於乘坐飛機方面，一些人會要有更好的服務，而願意付額外的收費，航空公司現在也已經能夠為需求提供足夠的機組人員應對。

對於計劃開車的民眾，Treanor提醒要先把車維修好，因為去年AAA收到8.9萬次數的路邊服務請求。

Treanor說：「AAA最想要建議的是，確保你的車有做好保養，在出遊之前，確保電池、輪胎、潤滑劑等都檢查好，因為這是最容易讓開車人士在路邊受困的因素，這不是你想度過亡兵紀念日的方法，所以我們會建議你把車送到維修點檢查。」

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