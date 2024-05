【全國新聞】亡兵紀念日長周末出遊人數預計將創疫情以來最高紀錄（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

美國汽車協會(AAA)估計,今年的亡兵紀念日長周末,加州將會有565萬人出遊,這是自疫情以來的最高紀錄,出遊民眾需要有一定的準備。

AAA估計,加州今年在亡兵紀念日的出遊民眾,人數會從去年的530萬增加到565萬,當中82%將會開車。

美國汽車協會發言人John Treanor說:「自疫情管控在幾年前放寬以來,我們經歷一次又一次,破紀錄的出遊數字,今年尤其忙碌,國人有出遊度假的渴望,今年的亡兵紀念日長周末,是最佳的度假日。」

Treanor指出,汽油價格比去年同時期稍微低,但國人計劃出遊,也不會被汽油價格所影響。

置於乘坐飛機方面,一些人會要有更好的服務,而願意付額外的收費,航空公司現在也已經能夠為需求提供足夠的機組人員應對。

對於計劃開車的民眾,Treanor提醒要先把車維修好,因為去年AAA收到8.9萬次數的路邊服務請求。

Treanor說:「AAA最想要建議的是,確保你的車有做好保養,在出遊之前,確保電池、輪胎、潤滑劑等都檢查好,因為這是最容易讓開車人士在路邊受困的因素,這不是你想度過亡兵紀念日的方法,所以我們會建議你把車送到維修點檢查。」

