【KTSF】

週末發生的太陽地磁風暴,影響了農業設備的GPS導航系統。

現在中西部和加拿大正是種植季節的關鍵時刻,《紐約時報》報導,在週末期間出現的地磁風暴,導致農業設備的導航系統發生故障,這可能會影響收成。

農業設備包括拖拉機在內都使用GPS導航系統,來從事精確種植,以避免間隙和重疊。

中西部出名的農具經銷商John Deere Dealer提醒農民,農業設備的GPS導航系統可能會受到干擾。

