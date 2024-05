【KTSF】

美國農業部發表的供水報告指出,預測Tahoe湖的水位將會達到百分百滿,是自從2019年以來第一次。

農業部發布內華達水資源展望的報告,其中包括位於內華達州和加州的Tahoe湖,由於之前長年乾旱,Tahoe湖的水位近幾年都達不到全滿的水平,但由於過去兩個雨季的雨雪充沛,加上最近季尾的罕見大風雪,使當地積雪量高於正常水平。

當局預計融雪後,流入湖中的水將會令到Tahoe湖的水位達到全滿,是自從2019年以來第一次。

不過由於湖的水位上升,會令到沙灘的面積縮小,所以大家到Tahoe湖遊玩時,沙灘上會更擠擁。

